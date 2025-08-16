Turist englez, decedat pe Platoul Bucegi după ce a intrat în stop cardio-respirator
Un turist englez a decedat, sâmbătă, pe Platoul Bucegi, după ce a suferit un stop cardio-respirator.
"Un apel venit prin 112 ne-a anunţat că un turist englez, în vârstă de 70 ani, aflat pe Platoul Bucegi, a intrat în stop cardio-respirator. Echipa de prim răspuns, aflată de serviciu la Baza Salvamont Baba Mare, a ajuns în câteva minute la pacient şi a început manevrele de resuscitare, utilizând şi defibrilatorul", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova.
Conform sursei citate, a fost solicitat elicopterul de la POA Braşov, care a ajuns la caz în 25 minute.
"Echipajul medical de pe elicopter a continuat manevrele de resuscitare, dar pacientul nu a răspuns, declarându-se decesul acestuia. Trupul neînsufleţit va fi transportat terestru de către salvatorii montani până la Piatra Arsă, de unde va fi preluat de către IML", mai arată Salvamont.
