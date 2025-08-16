Turist englez, decedat pe Platoul Bucegi după ce a intrat în stop cardio-respirator

16-08-2025 | 15:42
salvamont

Un turist englez a decedat, sâmbătă, pe Platoul Bucegi, după ce a suferit un stop cardio-respirator.

autor
Ioana Andreescu

"Un apel venit prin 112 ne-a anunţat că un turist englez, în vârstă de 70 ani, aflat pe Platoul Bucegi, a intrat în stop cardio-respirator. Echipa de prim răspuns, aflată de serviciu la Baza Salvamont Baba Mare, a ajuns în câteva minute la pacient şi a început manevrele de resuscitare, utilizând şi defibrilatorul", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova.

Conform sursei citate, a fost solicitat elicopterul de la POA Braşov, care a ajuns la caz în 25 minute.

"Echipajul medical de pe elicopter a continuat manevrele de resuscitare, dar pacientul nu a răspuns, declarându-se decesul acestuia. Trupul neînsufleţit va fi transportat terestru de către salvatorii montani până la Piatra Arsă, de unde va fi preluat de către IML", mai arată Salvamont.

salvamont
Peste 50 de turiști rătăciți, accidentați sau neechipați au sunat după ajutor la Salvamont în doar 24 de ore
Sursa: Agerpres

