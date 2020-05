Trupul neînsuflețit al IPS Pimen a ajuns la Suceava. Sute de credincioși i-au adus un ultim omagiu

Trupul neînsuflețit al Înalt Preasfințitului Pimen a fost depus la Catedrala Episcopală din Suceava și sute de credincioși au venit aseară să-i aducă un ultim omagiu.

Mulți dintre aceștia au adus flori și candele și au făcut un altar în curtea Catedralei.

Pimen al Sucevei și Rădăuților s-a stins la ''Institutul Matei Balș'', din București, răpus de coronavirus.

Înaltul prelat era cel mai în vârstă membru al Sfântului Sinod. Avea 90 de ani.

IPS Pimen (NOIEMBRIE 2019): "Sunt omul cel mai binecuvântat de Dumnezeu. Nu am cunoscut medic la pat. Am o avut o sănătate dată de Dumnezeu. Am fost și în pericol de moarte în anumite situații și Dumnezeu m-a salvat de la un înec, de la o cădere".

Sicriul cu trupul neînsuflețit al arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților a ajuns aseară la Suceava. O slujbă specială a fost organizată în curtea Mănăstirii "Sf. Ioan cel Nou", unde au fost prezenți sute de credincioși.

IPS Teofan, mitropolit al Moldovei și Bucovinei: "Iubiți credincioși! Văd că vă apropiați prea mult. Va rog să vă dați cu 3-4 metri în spate. Cei care ați venit în această seară, să nu mai veniți mâine și poimâine la înmormântare".

IPS Teofan: "IPS Pimen ne-a ajutat în timpul vieții sale și cu atât mai mult ne va ajuta cu rugăciunile sale în fața Sfintei Treimi. Îl rugăm pe Dumnezeu să îl odihnească în pace".

Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a fost infectat cu noul virus în timpul slujbelor pe care a continuat să le țină în biserică în perioada crizei sanitare. Acum o lună a fost adus cu un elicopter de la Spitalul Județean Suceava la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din București. Era în stare gravă.

Ca să îl salveze, doctorii au încercat mai multe scheme de tratament.

IPS Pimen ar fi primit mai multe doze de plasmă prelevată de la pacienți vindecați de COVID-19 dar și Remdesivir - un antiviral care a dat rezultate bune în cazul mai multor pacienți din Statele Unite. Înaltului prelat iar fi fost inclusiv filtrat sângele în cadrul unui tratament experimental menit să reducă răspunsul inflamator al organismului.

Vasile Bănescu, purtător de cuvânt al Patriarhiei Române: "Biserica Ortodoxă Română a pierdut astăzi un vrednic de pomenire ierarh al ei, pe cel care a fost Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor în ultimii 29 de ani şi al cărui nume, alături de ale altor înaintaşi ai săi, va rămâne mereu legat de ocrotirea splendidelor mănăstiri bucovinene".

Ales arhiepiscop al Sucevei - acum aproape 30 de ani - IPS Pimen a redeschis mai multe lăcășuri ferecate în perioada comunistă - printre care mănăstirile Voroneț și Humorului - și este cel care a pornit procedurile de retrocedare către biserică a mai multor păduri din Bucovina.

IPS Pimen (Noiembrie 2019): "Cea mai mare durere a mea este că nu m-am făcut înțeles când am cerut retrocederarea fondului bisericesc, o durere mare pentru că au refuzat să retrocedeze, că nu am fost proprietari și am fost doar administrator. Asta este durerea mea cu care o să intru în mormânt".

IPS Pimen era cel mai în vârstă membru al sfântului sinod.

În 1992 a fost cel care l-a invitat pe Regele Mihai la mănăstirea Putna dar numele lui este legat și de fosta securitate. Potrivit documentelor CNSAS, confirmate de instanță acum 9 ani, Pimen avea numele conspirative "Sidorovici" și "Petru".

Înmormântarea va avea loc mâine. Slujba va fi oficiată la Catedala Arhiepiscopiei Sucevei, apoi trupul neinsuflețit va fi dus la mănăstirea Sihastria Puntei unde își pregătise locul de veci.