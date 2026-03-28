Corespondent PROTV: „În acest caz, procurorii au decis să separe dosarul care îl vizează pe agentul de poliție de dosarul principal al scandalului. Asta înseamnă că acum se fac verificări distincte pentru a stabili dacă polițistul a folosit arma conform procedurilor și cum a ajuns ca pistolul să se descarce.

Reprezentanții IPJ Cluj, care fac și o anchetă internă, au transmis că polițistul încerca să imobilizeze un bărbat de 40 de ani în timpul unui scandal care a pornit pe terasa unui restaurant din Câmpia Turzii. Arma agentului din dotare s-ar fi descărcat accidental și l-a rănit pe individ în zona lombară.

Acesta a fost transportat la spital, unde a primit îngrijiri medicale, iar starea lui s-a îmbunătățit. A fost externat după câteva zile.

În ceea ce îi privește pe cei implicați în bătaia din restaurant, polițiștii au făcut mai multe percheziții. Zece suspecți sunt arestați, iar o altă persoană este căutată.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violențe, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.”