Poliţia Municipiului Miercurea-Ciuc s-a sesizat din oficiu pentru săvârşirea infracţiunii de profanare a lăcaşurilor de cult sau a obiectelor de cult, iar cele trei persoane au fost identificate.

"Poliţia Municipiului Miercurea-Ciuc s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de profanare a lăcaşurilor de cult sau a obiectelor de cult. Cele trei persoane, cu vârste de 38, 39 şi 47 de ani, din judeţul Harghita, care şi-au parcat autoturismele pe scena altarului, au fost identificate în urma activităţilor operative desfăşurate de poliţişti. Cercetările sunt continuate de poliţişti, sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta şi a dispunerii măsurilor legale care se impun", se arată în informarea IPJ Harghita.

Totodată, IPJ Harghita reaminteşte cetăţenilor faptul că "astfel de comportamente contravin normelor de conduită civică şi respectului datorat locurilor cu semnificaţie religioasă şi comunitară şi recomandă manifestarea unui comportament responsabil în toate spaţiile publice".

Reacția Primăriei

Şi Primăria Miercurea-Ciuc a semnalat incidentul într-o postare pe Facebook şi le-a mulţumit persoanelor care au realizat înregistrările pe baza cărora au fost demarate procedurile legale.

"În duminica Rusaliilor Catolice, persoane necunoscute au intrat cu autoturismele pe scena altarului 'Hármashalom' din Şumuleu-Ciuc. Autorităţile au fost informate despre incident. Identificarea persoanelor şi a autoturismelor implicate avansează în mod corespunzător. Vă mulţumim pentru înregistrări, cu ajutorul cărora au putut fi demarate procedurile!", se arată pe pagina de Facebook a municipalităţii.

Altarul în aer liber aflat în şaua dintre dealul Şumuleu Mare şi dealul Şumuleu Mic este locul de unde se oficiază, în fiecare an, slujba de Rusaliile catolice din cadrul marelui pelerinaj de la Şumuleu Ciuc şi unde Papa Francisc a celebrat liturghia pontificală în anul 2019.