Un român care a plătit 960 de lei pentru 4 bancnote de 200 de euro și-a dat seama apoi cum a fost păcălit

01-10-2025 | 17:51
Un bărbat de 45 de ani din Târgoviște a fost arestat, iar două femei sunt cercetate sub control judiciar pentru că ar fi pus în circulație bancnote euro false.

Ana Maria Barbu,  Marilena Iordache

Corespondent PROTV: „Anchetatorii din Dâmbovița spun că cei trei au mers în mai multe magazine din județ, unde au încercat să plaseze banii falși în bancnote de câte 50 de euro. Pentru asta, ofereau un preț de schimb în lei foarte avantajos. De exemplu, unul dintre păgubiți a plătit 960 de lei în schimbul a patru bancnote de 50 de euro false. Înșelăciunea a ieșit la iveală când unul dintre clienți și-a dat seama că rata de schimb este mult prea mică, așa că valuta nu poate fi reală. A anunțat poliția și au urmat descinderi ale anchetatorilor la locuințele celor trei suspecți. Acum oamenii legii trebuie să afle și de unde provin banii falși. Cercetările în acest caz vizează infracțiuni precum punerea în circulație de bancnote falsificate, înșelăciune și tentativă la înșelăciune.”

