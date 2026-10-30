Sunt de negăsit și a fost emisă alertă de dispariție.

Corespondent Pro TV: Cei trei frați, Denis, Ioan și Raluca Rostaș au dispărut ieri din localitatea Borla, comuna Bocșa, județ Sălaj. Mama copiilor a anunțat poliția puțin după ora 16, îngrijorată că nu-i mai găsește.

Asistenta socială din cadrul primăriei ne-a transmis că mama celor mici lucra la stâna unui fermier din zonă, unde și locuia. Copiii ar fi stat cu tatăl într-o localitate din județul Cluj, iar în urmă cu câteva zile femeia își chemase copiii să stea și cu ea.

Nu este clar ce s-a petrecut ieri, însă anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze, inclusiv și faptul că frații ar fi căutat să revină la tatăl lor din județul vecin.

Căutările s-au desfășurat pe timpul nopții și continuă și astăzi. În urmă cu puțin timp a fost emis și un mesaj RoAlert în județele Cluj și Sălaj.

Polițiștii au publicat și pozele celor trei frați. Persoanele care pot oferi orice informație sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze gratuit numărul unic pentru apeluri de urgență 112!