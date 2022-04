Trei femei din Odesa și-au salvat caii din calea războiului și au ajuns cu animalele într-un sat din Sibiu

Conflictul din Ucraina afectează şi animalele, nu doar oamenii. Trei femei din Odesa nu și-au abandonat caii când au fugit din calea războiului și, cu ajutorul voluntarilor unei asociații, au ajuns într-un sat din județul Sibiu.

Drumul nu a fost lipsit de peripeții, dar acum, atât refugiatele cât şi necuvântătoarele sunt în siguranţă.

Matagaș, un cal blând și afectos, a fost salvat de proprietara lor, Svetlana, împreună cu fratele lui Debut, dintr-un centru de echitație de lângă Odesa.

Svetlana Yevstafieva: „Calul meu este de fapt ca o prelungire a mea, e parte din mine. E rasă pur rusească, un cal foarte blând. Din 2012 noi ne-am cunoscut. Soțul meu mi l-a făcut cadou”.

Femeia a fugit din Ucraina cu fiul ei de 15 ani, iar acasă au rămas soțul, părinții și rudele mai în vârstă. Fiecare apel telefonic cu cei dragi este emoționant.

Svetlana cu soțul ei Alexandr Yevstafieva, prin videocall: „Părinții sunt bine, rezistă, dar mătușa noastră a cedat psihic cu tot ce e în jur”.

Liuba are 37 de ani, iar Valea este iapa ei dragă. În Odesa a lucrat ca vameș, iar echitația este doar o pasiune. Acum, momentele cu calul iubit îi alungă cât de cât gândurile negre.

Lubov Zhravlova: „Calul meu este terapeutul meu, am învățat multe lucruri de la acest cal. Practic, aceste animale te educă, îți schimbă în bine personalitatea”.

Şi Victoria a ajuns în satul din Sibiu cu Miaţa, o iapă capricioasă, care primeşte toată iubirea stăpânei.

Victoria Sokolska: „Am vrut să salvez acest cal, pentru că are caracter și nu acceptă ca toată lumea să se apropie de el”.

Toți au fost primiți cu mult drag la centrul de echitație din satul Prod, iar gazdele se bucură că au ajutoare. Femeile s-au oferit să fie instructori de echitație pentru cei care vin în zonă.

Coralia Kabai, proprietar de centru de echitație: „Nu am putut să rămânem impasibili. Am vrut să ajutăm cum putem, le-am primit cu mult drag și am avut noroc că sunt și niște fete minunate”.

18 cai și un ponei din zona Odesei au fost salvaţi de voluntari de la începutul conflictului și aduşi în diferite zone din Sibiu, Alba și Suceava. Totuși, în continuare, zeci de animale așteaptă să fie salvate din calea războiului.