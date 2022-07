Tratament revoluționar la Iași, pentru pacienții cu tumori la cap. Cum funcționează Gamma Knife

Practic, formațiunile tumorale sunt extirpate cu un mănunchi de raze, în loc de clasicul bisturiu. După o asemenea intervenție non-invazivă, oamenii pot pleca acasă imediat.

Petru este primul pacient care la începutul acestei săptămâni a inaugurat laboratorul de radiochirurgie stereotactică de tip Gamma Knife de la Iași. Boala sa a debutat in urmă cu o lună jumătate, când a început să vadă dublu, brusc.

Petru Șuhan: "Aveam o tumoră care apasă pe nervul optic și cu acest tratament revoluționar, după a doua ședință a dispărut, acum văd la fel ca înainte, sunt perfect sănătos. În timpul ședinței am stat foarte confortabil pe acea masa, nu simți absolut nimic".

Pentru a realiza intervențiile, medicii folosesc, în loc de bisturiu, un mănunchi de raze Gamma.

Lucian Eva, manager Spitalul de Neurochirurgie din Iași: "Iradiază țintit, pe baza unui plan făcut de o echipa multidisciplinară, din mai multe direcții, către acea direcție, cu o precizie de 0,01 mm. Mai mult decât atât, efectul biologic al acestor radiații se exercita doar când aceste raze se întâlnesc în țintă respectivă, ele nu afectează țesutul prin care trec".

O pacientă spune că tratamentul nu a avut niciun fel de efecte secundare.

Femeie: "Mă simt foarte bine, locuiesc la tară, am grădină, animale pe lângă curte, pot să mă întorc și să-mi reiau activitatea de fiecare zi".

Iar o femeie bolnavă de cancer cerebral a așteptat cu sufletul la gură punerea în functiune a laboratorului.

Femeie: "Două luni am făcut tratament, am așteptat încă 1,5 luni aparatul și în sfârșit Dumnezeu mi l-a oferit. Am venit fără niciun fel de emoții".

Laboratorul a costat cinci milioane de euro. Patru milioane de euro au fost asigurate de Consiliul Județean Iași, iar un milion a venit din fondurile proprii ale spitalului. Pe lista de așteptare pentru acest tip de tratament se află deja 100 de oameni.

Sursa: StirilePROTV
Dată publicare: 22-07-2022 16:41