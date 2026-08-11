Tragedia s-a petrecut luni seară, în curtea unei familii din satul Ciprian Porumescu, județul Suceava.

Potrivit polițiștilor, copila era acasă împreună cu părinții și fratele ei de 4 ani. La un moment dat, fetița ar fi ieșit în curte și ar fi intrat în piscina gonflabilă, fără ca adulții să observe.

Câteva minute mai târziu, tatăl, care muncea în grădină, a auzit un zgomot și a mers să verifice curtea. A găsit-o pe fetiță inconștientă în apă. A scos-o din piscină și a început să o resusciteze, în timp ce a alertat ceilalți membri ai familiei. Mama copilei a sunat la 112 și a cerut ajutor. Disperați, părinții nu au mai așteptat sosirea ambulanței și au pornit spre spital cu mașina lor. Pe drum, s-au intersectat cu echipajul medical care a preluat copilul. Micuța a fost dusă la spital, însă medicii au constatat că murise.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Și cei de la Protecția copilului vor face o anchetă socială pentru a vedea dacă copiii familiei erau neglijați. Autoritățile atrag atenția că cei mici trebuie supravegheați permanent, mai ales când există în apropiere o sursă de apă, piscină, lac sau râu. Copiii nu înțeleg pericolul și se pot produce oricând accidente cu final tragic.