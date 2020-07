Tragedia tinerei de 22 de ani care a murit de Covid la câteva zile după mama ei. De ce nu a vrut ambulanţa să o ia

La doar 22 de ani, Andreea, o tânără din Argeș, a fost răpusă de coronavirus la numai o săptămână dupa ce și mama ei a murit din aceeași cauză. Rudele fetei îi acuză pe cei care ar fi trebuit să aibă grijă de ea că au făcut mai multe greșeli.

Andreea s-a stins în secția de Terapie Intensivă, după ce ar fi așteptat prea multe ore ambulanța, care nu ar fi luat-o de acasă pentru că nu avea dovada scrisă că are Covid-19.

Atenție, urmează imagini și detalii, care vă pot afecta emoțional.

"Când am ajuns cu ambulanța am stat pe aici până a venit o doamnă, mi-a luat temperatura. Inițial au vrut să mă bage în spital și nu a mai fost niciun loc și apoi a zis că mă bagă într-un cort cu încă un nene și apoi m-au băgat singură".

Sunt vorbele Andreei. Acum ea, nu mai este printre noi. În urmă cu 10 zile i se plângea unchiului său de ce i se întâmplă într-o înregistrare făcută chiar în curtea spitalului.

N-a mai vrut să rămână acolo, în cort, și s-a întors acasă. Și-a sunat medicul de familie, cel care o și convinsese să cheme ambulanța.

”Dr. Alina Șendroiu, medic de familie: Ai semnat că vrei să pleci?

Andreea: Da, nu puteam să dorm în cort.

Dr. Alina Șendroiu: De ce nu puteai?

Andreea: Eram singură, dar dormeam aproape pe jos, a spus copilul de unde am dedus că dormea pe tărgi”.

Unchiul ei susține că dacă Andreea ar fi fost internata în spital ar fi rămas. Avea și bagajul făcut.

”A plecat acasă cu prietenii”

Unchiul Andreeii: ”Ea era pregătită să se interneze, soția mea a avut o conversație pe WhatsApp și-i spunea ce să-și ia, ca să aibă la ea periuță de dinți, cană, pahar. Copilului i s-a spus aștepți aici rezultatul testului sau pleci acasă?”



Dr. Gabriel Copceag, director medical SJU Argeș: "A plecat acasă. Cu prietenii! Da? Cu o mașină, cu prietenii. Ea are semnătură că pleacă la cerere. Pe data de 20 era vid legislativ. Nu puteam să reținem pacienta, nu puteai să-i faci o adresă de întâmpinare la DSP pentru a fi reținută sau … era în vid legislativ. Nu putea fi forțată".

Andreea a primit rezultatul pozitiv a doua zi, pe 21 iulie, acasă. Se temea că e infectată, pentru că și mama ei se stinsese la spital răpusă de coronavirus.

Medicul de familie i-a prescris un tratament și a îndemnat-o să se interneze. Andreea a stat însă acasă până sâmbăta când a simțit că nu mai poate să respire. La ora 10 a sunat la ambulanță.

Unchi: ”Sâmbăta la ora 10.10 ea a sunat la Ambulanță și a solicitat ajutorul. Cei de la Ambulanță au întrebat-o dacă are testul, are hârtia în mână, fata le-a spus că nu are, pentru că a fost sunată marți de la spital și i s-a spus că e pozitivă, atât, nu avea cum să-l aibă fizic”.

Dr. Alina Șendroiu, medic de familie: ”Motiv pentru care am sunat eu pe telefonul de urgență de la DSP, mi-au spus că au fost multe apeluri, sunt legați de mâini și de picioare, nu au testul, au căutat-o după CNP. Daca eu nu sunam era moartă acasă”.

”Cineva a greșit că nu a luat-o”

Dr. Sorina Honțaru, director DSP Argeș: ”Deci acesta nu este un motiv să nu fie luat un pacient. Pacientul, când are o stare gravă și anunță ambulanța, indiferent că este SarsCov 2 pozitiv sau negativ, trebuie să fie preluat și dus la o unitate sanitară, conform simptomatologiei și ceea ce declară. Deocamdată, suntem într-o anchetă, nu putem spune cine a greșit, cine a greșit va răspunde".

”Ca să poată să o interneze îi trebuia un test, e legal să nu ia ambulanța. Dacă se simte foarte rău trebuia să o ducă la suspecți. Cineva a greșit că nu a luat-o. Din câte înțeleg nu a zis că se simte foarte rău”.

Andreea a ajuns sâmbăta seara la un spital suport din județ cu saturația de oxigen foarte mică.

Avea încă putere să țină legătura cu unchiul ei. După câteva ore doctorii au trimis-o la județean pentru că starea ei se degradase.

”Aici a fost un pacient”

Duminică a fost intubată, iar luni s-a stins în aceeași secție în care se prăpădise cu numai șapte zile în urma mama ei.

”Aici a fost un pacient".

În datele oficiale raportate luni Andreea era un număr printre alte decese.

În cele cinci zile cât a stat acasă n-a avut parte de îngrijire medicală și nimeni nu știe dacă a luat tratamentul prescris de medicul de familie.

Specialiștii spun că evoluția virusului este imprevizibila și de aceea le recomandă și celor fără simptome să meargă la spital.

Rudele Andreeii nu mai caută răspunsuri la toate întrebările rămase în urma ei. Îi plâng soarta crudă și ar vrea ca aceste greșeli să nu se mai repete și în cazul altor bolnavi.