Liderul grupării făcea comenzile și coordona vânzările. Banii erau spălați prin mai multe metode pentru ca în final să fie transformați în monede digitale.

Polițiștii au făcut percheziții, iar cei opt suspecți sunt arestați preventiv. Aceeași măsură a fost luată și pentru alți doi invidizi din Suceava.

Oamenii legii au confiscat un kilogram de cocaină, în urma unui flagrant organizat în parcarea unui supermarket. Substanța interzisă a fost vândută unui agent sub acoperire contra sumei de aproape 28.000 de euro.

Iar în Prahova, un suspect de trafic de droguri a fost prins cu 150 de grame de canabis asupra sa.

Individul și alți trei bărbați au fost arestați pentru că obișnuiau să vândă canabis în Ploiești. Un gram costa între 50 și 60 de lei și se ofereau inclusiv reduceri.