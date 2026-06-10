Ciprian Ciucu a precizat că el a fost cel care a propus această măsură.

ADI TPBI este autoritatea publică titulară a transportului din Bucureşti şi judeţul Ilfov, care auditează STB, decide pe unde circulă mijloacele de transport în comun şi costurile implicate, a amintit edilul general, într-o postare pe Facebook, potrivit Agerpres.

El a menţionat că aşteaptă de la ADI TPBI: un audit corect al activităţii STB; o raţionalizare a costurilor prin eliminarea suprapunerilor dintre transportul de suprafaţă şi cel subteran; creşterea eficacităţii şi a calităţii transportului public; implementarea etapizată a proiectului trenului metropolitan; realizarea unui model de trafic funcţional pentru Bucureşti şi Ilfov; reformarea şi restructurarea ADI TPBI, "ajunsă la un număr prea mare de posturi, fără ca toate să fie justificate".

Ciucu a informat că va propune Consiliului General şi Consiliului Judeţean Ilfov creşterea importanţei şi a autorităţii de jure şi de facto a ADI TPBI.

"Este nevoie de mai multă coordonare şi autoritate la nivelul Autorităţii Publice Tutelare pe Transport. Astăzi sunt nu mai puţin de 9 actori slab coordonaţi în politicile de transport: Direcţia de Transport din PMB, ADI TPBI, STB, patru companii de transport din Ilfov, Administraţia Străzilor, care are un Centru de Monitorizare a Traficului, Compania Managementul Traficului", a explicat Ciucu.

Cine este George Micu

George Micu este inginer şi manager cu peste 35 de ani de experienţă în transportul feroviar din România, a indicat el.

Este absolvent al Facultăţii de Transporturi din Institutul Politehnic Bucureşti. A condus, ca director general, atât SNTFM "CFR Marfă" SA, cât şi Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" SA.

"A demonstrat o capacitate remarcabilă de redresare a unor companii de stat aflate în dificultate: la CFR Marfă a crescut cota de piaţă de la 55% la peste 60% şi productivitatea cu 145% într-un an, iar la CFR SA a adus compania pe profit şi a eliminat datorii de peste 321 milioane lei către bugetul de stat, respectând angajamentele faţă de FMI, Banca Mondială şi Comisia Europeană", afirmă edilul general.

În ultimul deceniu a ocupat funcţii de conducere în cadrul Autorităţii Feroviare Române (AFER), inclusiv cea de director al Autorităţii de Siguranţă Feroviară, iar în prezent este consilier onorific al ministrului Finanţelor, analizând eficienţa contractelor de servicii publice de transport de călători în baza Regulamentului European 1370/2007.

"Pentru poziţia de director general la ADI TPBI, George Micu reuneşte exact competenţele necesare: experienţă dovedită în conducerea de companii şi autorităţi de transport de mare anvergură, cunoaştere aprofundată a Regulamentului 1370/2007 care guvernează contractele de servicii publice, capacitate de redresare financiară a entităţilor publice şi abilităţi solide de negociere instituţională - toate esenţiale pentru modernizarea şi integrarea transportului public în regiunea Bucureşti-Ilfov", mai spune Ciprian Ciucu.