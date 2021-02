Tone de moloz aruncate pe malul unui râu între Râșnov și Bran. Ce spune proprietarul terenului

Tone de deșeuri provenite din construcţii au fost aruncate fără jenă, pe marginea drumului, între Râşnov şi Bran.

După ce un activist de mediu a publicat pe internet imaginile cu munţii de moloz, deşeurile au fost împinse pe albia unui râu. Proprietarul terenului susţine că totul se întâmplă fără acordul său. Pe fir a intrat şi Garda de Mediu care va face verificări.

Deșeurile au fost filmate miercuri. „De, cred că e cea mai uşoară metodă de a scăpa de deşeuri. Sunt gropi special amenajate dar preţul e un pic mai mare, 300 lei un camion" spune un locuitor al zonei.

Cel care a filmat dezastrul ecologic a revenit şi azi la faţa locului şi a sunat la 112.



„Am făcut o sesizare de existenţa unui depozit ilegal de deşeuri, între Zărnești şi Râşnov, pe DN73” a comunicat omul la serviciul de urgență.

Toate deşeurile, majoritatea provenite din contrucții, țiglă, bucăţi de rigips, tuburi de silicon, zac pe malul raului Sohodol.

George Florin Garbacea: „Aţi văzut cum arată râul, distrugerea biodiversităţii, în mod normal râul ar trebui să fie curat, fără plastic, resturi de construcţii."

Proprietarul terenului, care deţine şi o firmă de construcţii de drumuri, susţine că astfel de deşeuri sunt adesea depozitate acolo... fără voia lui.

Marius Ghinea, proprietar teren: „Am zis că pun o barieră, am vrut să bag pământ vegetal acolo, să pun gazon, și eu vreau să fie zona curată. Am curăţat de zece ori până acum, că e terenul meu şi aruncă pe el, am şi transportat de acolo mizeria.”

Cazul a ajuns şi în atenţia Gărzii de Mediu Braşov.

Marius Paraschiv, comisar-șef Garda de Mediu: „Vom efectua un control punctual pe această zonă să vedem dacă deşeurile sunt într-adevăr numai cele de provenienţă construcţii."

Autorităţile spun că în Zarneşti au loc zilele acestea şi alte controale. Sancţiunile pentru depozitele ilegale de gunoi pot ajunge şi până la 100.000 de lei.