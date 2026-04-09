Au fost donate de localnici cu suflet mare și de asociații. Acum, în preajma sărbătorilor, vor ajunge la familiile vulnerabile din comunitate.

Într-o clădire din comuna mureșeană Râciu au fost amplasate rafturi care s-au umplut în doar câteva zile.

Ciprian Belean, primar comuna Râciu: „Sunt multe persoane care după ce am lansat proiectul băncii de alimente, au venit cu produse, mulți din comunitatea noastră, care au cumpărat un bax de făină zahăr și alte produse. O asociație ne a ajutat cu 17 tone de cartofi”.

În prag de sărbătoare, alimentele vor ajunge la cei care abia se descurcă cu banii.

Baciu Nicoleta, asistent social: „Am pregătit 35 de pachete astăzi, mâine mai încercăm să facem 20 de pachete la produsele pe care le avem pe stoc” (...)

„În general femeile în vârstă și văduve care au copii departe sau sunt fără copii, au mare nevoie de așa ceva”

Baciu Nicoleta, asistent social: „Nu am posibilitate, trăiesc numai din ajutor social, și mă mai duc dacă cineva mă cheamă să o ajut, în rest... nu mi-e ușor. Singură stau, am copii, dar ei sunt plecați, mă descurc cum pot. Mă bucur și le mulțumesc la toți cei care se gândesc la mine”.

Inițiatorii vor ca banca să funcționeze tot anul, astfel încât cei vulnerabili să primească sprijin și între sărbători.