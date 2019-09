Ţigările sunt scumpe, dar tutunul se vinde la preţuri mici. Care e explicaţia

Subvenţia mare acordată pentru culturile de tutun îi convinge pe agricultori să nu renunţe la această afacere. Suprafeţele plantate au început să crească uşor în ultimii ani.

Ce-i drept, producem un tutun de calitate inferioară, destul de ieftin. Înainte de revoluţie, cultura de tutun era una de tradiţie, dar atunci existau şi procesatori, care cumpărau recolta.

Este sezonul de recoltare a tutunului în sudul ţării, în judeţul Dolj, acolo unde sunt şi cele mai mari suprafeţe cultivate. 360 de hectare de tutun au fost plantate, cu o sută mai mult decât în 2017. Mulţi au mici afaceri de familie. Admit că frunzele uscate care pleacă de la noi au o calitate inferioară. Iar asta se vede şi în preţul pe care îl primesc de la puţinii cumpărători rămaşi. Totuşi oamenii sunt atraşi de subvenţie, care deşi s-a micşorat acum doi ani, este importantă: 1400 de euro la hectar.

Ion Inege - cultivator tutun: „Îl predăm, vine un TIR de la Zimnicea. Îl plăteşte foarte prost - pe 600 kg nu am luat decât 1400 lei. Pentru subvenţie am depus un efort, l-am udat de 2 ori dar degeaba că este nisipul ăsta. Munca la tutun nu se merită dar noi, pentru subvenţia asta, am pus."

Specialiştii spun însă că solul din sudul ţării ar fi prielnic şi pentru un tutun de calitate.

Citește și Polițiștii care filau traficanți de tutun au făcut o descoperire surprinzătoare

Ştefan Marin - profesor universitar Facultatea de Agronomie Craiova: "Se încadrează, dar preţul este mai mare şi având în vedere că cei care valorifica în ţară sunt puţini, stabilesc cu de la sine putere aceste preţuri pentru că interesul este de a se încadra într o categorie inferioară pentru a fi plătiţi mai puţin."

O familie cultivă tutun de ani buni şi îl trimite la un procesator din Zimnicea, unde oamenii primesc 40 de cenţi pentru un kilogram de frunze uscate. Recent, au bătut palma şi cu o firmă din Grecia, care plăteşte dublu.

George Tulba - cultivator tutun: "Ne este ușor cu cu vânzarea, am cultivat şi cartofi şi varza dar este mai complicat - necesită timp să mergi la piață să vinzi, nu prea există piaţa de desfacere. Cu tutunul avem contract, fără contract nu pot să îl cultivi”-

După anii 2000, suprafeţele cultivate cu tutun şi implicit producţia s-au prăbuşit dramatic. Anul trecut, ţara noastră a importat tutun şi produse derivate în valoare de peste 380 de milioane de euro. Exporturile au fost de doar 693.000 de euro.

