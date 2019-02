Teodorovici a prezentat Bugetul pe 2019. Ce creştere economică promite

Pro TV

Ministerul de Finanţe, Eugen Teodorovici, a făcut declarații de presă, vineri, după adoptarea Bugetului de stat pentru anul 2019.

Bugetul pe 2019 a fost adoptat de executiv vineri, 8 februarie. Potrivit minsitrului Finanţelor, este fundamentat pe o crestere economică de 5,5% iar PIB-ul ar urma să crească cu 33%. Potrivit lui Teodorovici, principalele direcţii de creştere sunt asistența socială, sănătatea, investițiile, administrația centrală și locală.



PRINCIPALELE DECLARAŢII:

-Guvernul a aprobat bugetul pe 2019.

-Bugetul este fundamentat pe o crestere economică de 5,5%.

-PIB va creste cu peste 33%.

-Deficiul bugetar este de 2,25%, în limitele Tratatului de la Maastricht.

- Azi va fi trimis catre Parlament, saptamana viitoare se va stabili un calendar.

-Patru direcții principale: asistență socială, sănătate, investiții, administrație centrală și locală

-Bugetul de pensii a crescut cu 0,2% din PIB, datorită trecerii contribuțiilor de la angajat la angajator.

-S-a trecut de pe deficit pe excedent.

-Datorie publică 34,9% pe 2019.

-Veniturile estimate sunt de 342,7 miliarde de lei.



- Cele mai importante cheltuieli sunt cu asistența socială - 107,6 miliarde lei.

-Sănătate – bugetul a crescut cu 12% (6 mld. lei)

-Educatie - crestere cu 47% (9,8 mld. lei).

-Investitii - crestere de 15,4 mld. lei

-Transporturi - majorare de 6 mld. lei.

-La Consiliile Judetene cresterea bugetului de la 250 lei la 450 lei/locuitor.

- S-au descentralizat centre pentru persoane cu handicap și pentru protectia copilului, indemnizația pentru insoțitori.

-Autoritățile locale primesc un total de 6,3 mld. lei pentru acoperirea cheltuelilor.

-Bugetul este echilibrat, cifrele se bazează pe modul in care merge economia – un PIB peste 1.000 de miliarde de lei.

-Autostrada Târgu-Mureș-Iași – Text clar in lege cu credite de angajament și credite bugetate. Primul pas este sa faci o documentatie, pasul doi este partea de investitii, dupa cum spune constructorul.

-Am prins toate obiectivele primite, sunt menținonate în lege. Pe măsură ce ministerul de resort face documentatia, MFP va aloca banii.

-Buget Servicii – În Parlament vom vedea daca se vor reduce bugetele.

-Bugete primării – 7 mld. lei în plus față de anul trecut. Avem patru structuri asociative: municipii, județe, orașe, commune. Trebuie o reașezare. Nu putem sa discutăm doar despre București, trebuie discutat cu toate cele patru structure, finanțare echilibrată. Sunt bani suficienți la comune. Orașele și muncipiile, s-au discutat cifreel, sumele vor fi suficiente. Nevoile sunt foarte mari, dar nu putem să dăm bani doar într-o direcție. Vor primi bugetele, fiecare primar trebuie sa-si faca plan de investitii. Nu este nicio tariere de bani.

-Investitii - Fara investitii nu ne putem atinge obiectivul de crestere asa cum ne-am propus. Discutii clare lunar cu CNAIR, CFR, trebuie sa avem discutii. Nu amenzile vor stimula, este important sa stii fiecare proiect in parte, am sa ma implic personal in zona de proiecte mari, lunar sedinta de monitorizare, care sunt problemele, care sunt blocajele. Lucruile nu au cum sa nu mearga. Cei care sunt in functii efectiv sa fac tot ce tine de ei sa faca lucrurile sa se intample.

-Excedent la pensii – Efectul transferului contribuțiilor de la angajator la angajat.

-OUG 114/2018 – BNR ne-a pus la dispozitie un studiu. Daca exista argumente rezonabile putem sa modificam. Discutiile au loc si credinta mea este ca lucruile se vor aseza asa cum dorim. Despre ROBOR discutam din nou pe 18 februarie, comitetul de lucru va discuta, sa vedem daca modul de calcul al ROBOR este cel mai bun, poate chiar si prin intelegeri intre banci. Comitetul va decide pe 18 februarie si speram sa scada costurile pentru romanii cu credite la banci. Nu este complicat sa se schimbe mecanismul de calcul, nimic nu este imposibil. O abordare corecta fata de romani.

-Pilonul II – se fac normele de aplicare, atat pe partea bancara cat si pe celelalte sectoare. Nu am luat in calcul eventuale transferuri de bani de la Pilonul II catre Pilonul I.

-Bugetul Ministerului Public – DIICOT – Sunt alocate sumele pentru salarii in 2019, sumele pentru a functiona, salariile judecatorilor sunt asigurate. Ne uitam pe fiecare cheltuiala in parte. Nicio institutie nu va soune ca are prea multi bani. Sa fim mai rezonabili, banii pot fi folositi in zona in care chiar este nevoie.

-Protectia Cosumatorului – Am vorbit si cu domnul Guvernator, preturile in Romania sa fie clar exprimate in lei, se poate pune si echivalarea in euro, dar pretul este in lei. Vom discuta in Consiliul Macroprodential.

-Reducere de personal din adminsitratie – Vom face orice pentru o administratie eficienta.

Guvernul a adoptat vineri bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale pe 2019.

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, de asemenea, că ministrul de Finanțe va susține o declarație de presă despre deciziile luate în cadrul ședinței de Guvern privind bugetul pe anul în curs.

"Este un buget echilibrat și concentrat pe susținerea politicilor sociale, dar și a celor de dezvoltare", a declarat Dăncilă referitor la buget.

