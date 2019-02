Bugetul pe 2019 va fi adoptat vineri, anunţă premierul. Ce surprize ar putea conţine

Pro TV

Premierul şi ministrul Finanţelor au confirmat că vineri va fi adoptat bugetul pe 2019

Bugetul pe anul 2019 va fi adoptat în şedinţa Guvernului de vineri, a anunţat joi seara, într-un interviu la Antena 3, premierul Viorica Dăncilă. "Proiectul de buget va veni pe lista suplimentară şi mâine va fi adoptat", a declarat premierul Viorica Dăncilă.

Guvernul se va reuni vineri, de la ora 12,00, în şedinţa săptămânală. Pe ordinea de zi anunţată joi de Executiv figurau mai multe acte normative, însă nu şi proiectul bugetului pe 2019. Pe de altă parte, Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a anunţat joi că bugetul de stat pe 2019 va fi prezentat şi adoptat vineri de Guvern, iar ulterior trimis către Parlament, adăugând că proiectul prevede o creştere "foarte importantă" în domeniile investiţii, sănătate şi educaţie.

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat joi că în timpul întâlnirilor între liderii coaliţiei în care s-a discutat bugetul nu au fost tensiuni, atmosfera fiind "foarte plăcută".

"Am văzut ieri, alaltăieri, răsalaltăieri titluri pe diferite canale de ştiri: în coaliţie sunt tensiuni. Ziariştii care sunt acreditaţi la Parlament m-au întrebat cum merg negocierile, ei erau încrâncenaţi. Nu am avut tensiuni în coaliţie, în mod surprinzător pentru cei care credeau că sunt tensiuni. Şi noi, de la ALDE, şi cei de la PSD am urmărit acelaşi obiectiv. Nu aş putea spune că noi am pus o condiţie la începutul acestor discuţii pe buget. Care a fost obiectivul? Să realizăm un buget care este axat pe investiţii, deci dorinţa noastră a fost prima - investiţii, a doua - investiţii şi a treia - investiţii. Ceilalţi colegi de la PSD au vrut şi ei acelaşi lucru. A fost o atmosferă foarte plăcută, colegială şi nu este o competiţie între noi pe această problemă, cine să iasă cu mai mult. Am stat şi i-am ascultat, de exemplu, pe parlamentarii noştri din Moldova, care au venit cu diferite solicitări, ca să nu le spun doleanţe, i-am ascultat pe cei din Transilvania, pe cei din sud", a afirmat Tăriceanu la Antena 3.

El a mai spus că bugetul pe care îl prezintă coaliţia de guvernare anul acesta, spre deosebire de anii precendenţi, când se prezentau cifre şi procente şi lumea nu înţelegea nimic, va pleca de la proiecte care urmează să fie finanţate.

Cât priveşte întârzierea dezbaterii bugetului de stat, şeful Senatului a spus că Ministerul Finanţelor este cel care trebuie să prezinte aceste proiect, iar acest lucru "nu este simplu", însă a subliniat că instituţiile pot să funcţioneze din alocările bugetului pe anul trecut.

"Bugetul pentru ca să fie discutat trebuie să existe un proiect şi acest proiect trebuie să ni-l prezinte Ministerul de Finanţe. Ministerul de Finanţe nu are o treabă uşoară, pentru că el în final are şi o funcţie de integrator. El ia bugetele tuturor instituţiilor din administraţia centrală, şi nu numai, şi agregă aceste propuneri într-o formă finală. Dacă culegi propunerile de buget de la toate instituţiile, nu îţi ajung trei bugete şi asta e o muncă pe care o face Ministerul de Finanţe care nu a fost simplă. Instituţiile pot să funcţioneze pe regula care este prevăzută în lege. Au 7% lunar din alocările bugetului anual de anul trecut şi pot să meargă fără niciun fel de probleme", a precizat Tăriceanu.

