Temperaturile scăzute au adus zăpadă pe munți la final de august. Când va reveni căldura

Stiri actuale
26-08-2025 | 07:42
Masa de aer rece care străbate țara noastră ne amintește că iarna nu este așa departe. A fost a doua noapte cu temperaturi scăzute. Pe Vârful Omu, unde s-a înregistrat minus un grad Celsius, ninsoarea a acoperit creasta.

autor
Știrile PRO TV

Peisaje ca în mijlocul iernii sunt și în Munții Rodnei la aproape 1.000 de metri altitudine, dar și în Retezat. Meteorologii spun că acest episod va fi de scurtă durată. De la mijlocul săptămânii, vremea se încălzește din nou. În zonele de câmpie, maximele vor depăși 30 de grade Celsius.

Sursa: Pro TV

Etichete: ninsoare, muntii retezat, zapada,

Dată publicare: 26-08-2025 07:42

