Team-building-uri în care corporatiştii muncesc. "Nu e treaba aia, mergem şi bem"

Firmele care se ocupă cu organizarea de team building-uri vin cu idei care să stârnească interesul participanţilor. Deplasările la munte sau la mare nu mai sunt suficiente.

Acum, corporatiştii cauta experienţe inedite, cum ar fi, gătitul, cursurile de fotografie sau munca în scop caritabil.

Aceşti tineri au trecut de la muncă de birou la un război în bucătărie. De fapt sunt în team-building într-un studio de gătit sub îndrumarea unui bucătar. 4-5 ore petrecute aici îl costa pe angajator în jur de 100 de lei pentru fiecare angajat.

Mihai Câmpeanu, bucătar chef: "Am avut echipe din IT care s-au schimbat total aici. Chiar managerul lor spunea că îi ştiu pe oamenii ăştia de 5 ani din echipa mea, am mai fost la team buildinguri, dar nu i-am văzut niciodată să relaţioneze ca aici. Am făcut homar, calcan, caracatiţă, sufleuri."

"Sunt de cinci minute aici şi deja am învăţat. Nu e treaba aia, mergem mulţi şi bem ceva... este altceva", spune un participant.

În altă companie cei 200 de angajaţi au fost provocaţi să petreacă o zi ajutând copiii de la un centru de zi din Covasna. Au vopsit, au schimbat saltele şi uşile şi au aprovizionat cămara.

"În general tematica noastră de tream-building e fun, socializare. De data asta a fost muncă. Era ceva diferit în privirea lor, se vedea că o fac pentru o cauză nobilă", spune un participant.

Team-buildinguri în care se face lucru caritabil

Alte team building-uri similare implica reparaţii la locurile de joacă, în şcoli sau grădiniţe.

Ovidiu Vâlceanu, director general companie de training şi team building: "Evoluţia pieţei de team building a mers în direcţia unor evenimente orientate către proiecte cu responsabilitate şi implicare socială mai mare. Anumiţi participanţi fac jucării şi le donează apoi caselor de copii."

O altă opţiune ar fi escape room-urile, unde echipele trebuie să caute indicii care să le ajute să evadeze dintr-o încăpere. Lista de atracţii este completată cu lecţii de dicţie, fotografie sau jocuri de societate. Cei care îşi doresc pot să fie DJ pentru o zi.

