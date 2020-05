Tătaru, despre relaxarea măsurilor: „Efectul celor trei zile îl vom vedea de joi încolo”

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat luni că efectele celor trei zile de relaxare după încheierea stării de urgenţă se vor vedea începând de joi.

"Am avut două-trei zile în care lumea s-a bucurat de libertate sau a încercat să forţeze o libertate. Suntem pe o pantă descendentă a acestei curbe. (...) Avem prima dată sub 200 de cazuri în Terapie Intensivă, 193.165 de cazuri noi. Efectul celor trei zile de relaxare îl vom vedea de joi încolo, când vom vedea dacă această bucurie exagerată, senzaţie de libertate va produce şi efecte. (...) Sper ca bucuria pe care am avut-o să fi fost prudentă, am văzut şi unele locuri în care nu a fost atât de prudentă - şi de joi încolo să avem o creştere a numărului de cazuri, dar mică. (...) Sper ca efectele pe care o să le vedem zilele următoare să nu fie aşa de mari", a spus Tătaru la Digi 24.

El a afirmat că toţi cei care se întorc din străinătate vor intra în izolare la domiciliu.

Întrebat câţi din cetăţenii români care s-au întors din străinătate în aceste zile intră în izolare, ministrul a răspuns: "Toţi care vin acum din străinătate intră în izolare la domiciliu. Nu mai există acea carantină decât pentru cei care nu vor să stea cu familiile sau pentru cei care pleacă din autoizolare şi atunci sunt în carantină instituţionalizată, dar îşi plătesc carantina şi hrana".