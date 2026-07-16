Potrivit unui comunicat transmis, joi, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sălaj, activităţile investigative au început la sfârşitul anului 2025, în urma sesizării unei persoane din judeţul Sălaj care a reclamat că a fost indusă în eroare de o persoană necunoscută. Aceasta i-ar fi promis efectuarea unui transport internaţional în schimbul unei sume de bani achitate în avans, serviciu care nu a mai fost realizat, scrie Agerpres.

„În urma cercetărilor, poliţiştii au stabilit că, folosind acelaşi mod de operare, în perioada 6 septembrie - 20 noiembrie 2025, mai multe persoane din judeţele Cluj, Satu Mare, Iaşi, Prahova şi din municipiul Bucureşti ar fi fost induse în eroare prin promisiunea prestării unor servicii de transport internaţional de bunuri sau persoane ori a acordării de sprijin umanitar. Tânărul ar fi solicitat plata unor sume de bani în avans, iar după încasarea acestora nu şi-ar fi respectat obligaţiile asumate", se arată în comunicatul menţionat.

Pentru documentarea activităţii infracţionale, poliţiştii din Sălaj, cu sprijinul colegilor din inspectoratele de poliţie ale judeţelor Bacău, Vrancea şi Bihor, precum şi al luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale Sălaj, au efectuat două percheziţii domiciliare în judeţele Bacău şi Vrancea şi o percheziţie asupra unui autoturism. În urma acestora au fost ridicate mijloace materiale de probă relevante pentru anchetă.

Suspectul a fost reţinut, miercuri, pentru 24 de ore şi introdus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Sălaj, urmând să fie prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Şimleu Silvaniei, în vederea dispunerii unei măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sălaj, sub coordonarea procurorului de caz.