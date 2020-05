Sute de români s-au internat cu depresie din cauza izolării. ”Libertatea mi-a fost confiscată”

Nesiguranța zilei de mâine, lipsa prietenilor și a familiei sunt resimțite în aceste zile tot mai acut. Potrivit medicilor de la Institutul de Psihiatrie Socola, au avut și câte 4 internări pe zi.

Cei mai mulți dintre pacienți au trecut prin episoade severe de depresie, iar anumite cazuri au fost chiar la limită.

”Reporter: Cum vi s-a părut această perioadă în care a fost declarată stare de urgență?

Pacient: Extraordinar de dificilă, cu o stare proastă în general, de disconfort, de teamă, de frică, poate și amplificată de starea de incertitudine economică. Asta provoacă o stare de tensiune”.

Acest bărbat a fost tratat la Institutul de Psihiatrie Socola de sindrom depresiv, chiar pe perioada stării de urgență. Asemeni lui s-au internat aproape 200 de pacienți.

Andreea Nester, medic specialist psihiatru Institutul de Psihiatrie Socola Iași: ”A crescut numărul de prezentări al pacienților care suferă de sindroame depresive, adeseori asociate și cu simptome de anxietate”.

Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași: ”Au fost de asemenea 10 pacienți cu tentative de suicid, toți au fost salvați. Proporția pacienților cu sindrom depresiv și tentative autolitice este mai mare în anul acesta, în luna aprilie, față de anul trecut”.

”Toată libertatea mi-a fost confiscată”

Ana Maria, de exemplu, a trecut prin câteva episoade de panică de când au început restricțiile. Obișnuia să iasă frecvent în oraș, iar cei patru pereți și peisajul văzut de la fereastră au speriat-o. Acum face terapie.

Ana Maria Nechifor, tânără în autoizolare: ”Prima cădere nervoasă am avut-o în prima miercuri, imediat după ce s-a instaurat starea de urgență. Apoi a doua, la Ordonanța 2. Mi-era foarte frică și simțeam că toată libertatea pe care o am asupra modului în care arată viața mea mi-a fost confiscată și asta mă speria teribil. Ședințele cu Andreea, terapeuta mea, merg mai departe ca și cum am fi în același spațiu și asta mă ajuta mult să gestionez situația”.

De aproape trei săptămâni, în România funcționează și o linie verde la care au apelat deja peste 1.000 de oameni.

Prin Departamentul pentru Situații de Urgență, cei care se confruntă cu atacuri de panică, stres peste măsură, anxietate sau depresie pot cere gratuit ajutorul terapeuților.

Ovidiu Alexinschi, medic primar psihiatru, director medical Institutul de Psihiatrie Socola Iași: ”Pacienții au de regulă o teama, o frică și o stare tristă determinată de incertitudinea zilei de mâine, faptul de a nu putea proiecta ce va fi în perioada următoare”.

Pandemia de coronavirus ar putea fi urmată de o epidemie a depresiei

Nu doar românii se confruntă cu depresia. Oamenii de știință de la Universitatea din Washington avertizează că, după pandemia de coronavirus, ar putea urma o epidemie a depresiei.

Potrivit acestora, ieșirea din autoizolare poate să fie mai grea decât timpul petrecut în casă.

Readaptarea la viața post-pandemie va fi marea lupta a fiecăruia dintre noi. Specialiștii spun că nimic nu va mai fi la fel, iar noi trebuie să înfruntăm noile provocări.

Nevoia de a ne găsi un loc de muncă sau vina pe care o resimțim când ne întoarcem la serviciu și nu facem față la fel ca înainte sunt doar câteva dintre ele.

Iar stabilirea de noi obiective este esențială, pe măsură ce, fără voia noastră, au loc schimbări majore.