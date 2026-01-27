Reprezentanții Companiei de Utilități Publice susțin că din cauza frigului și a procesului repetat de îngheț-dezgheț multe țevi din font din subteran, vechi de zeci de ani, au cedat. Iar apa infiltrată a șubrezit solul.



Duminică, roțile din spate ale unui autobuz, cu pasageri la bord, au căzut într-o groapă apărută ca din senin în asfalt.

Muncitorii de la societatea locală de utilități publice nici nu au apucat să rezolve problema, că, la mai puțin de un kilometru distanță, a apărut o altă avarie. Și mai mare!



Stelică Bălănică, muncitor CUP Dunărea Brăila: "E o conductă de apă spartă. Și din cauza asta s-a surpat.”

Corespondent ȘtirileProTV: ”Muncitorii lucrează acolo, la cele două gropi, au identificat cauza surpării, însă, la mai bine de 10 metri, au apărut aceste crăpaturi destul de serioase în asfalt, ceea ce ar putea să însemne că a fost afectată fundația străzii și că problema este cu mult mai mare".

Nu sunt singurele surpări care au apărut în centrul Brăilei, după ce zăpada s-a topit. La câteva sute de metri, o altă țeavă a cedat.



Reprezentanții companiei locale de utilități publice spun că țevile din subteran sunt atât de vechi încât le-au pierdut șirul anilor.



Dana Stanciu, purtător de cuvânt al Companiei de Utilități Publice, Brăila: "Nu vă pot spune o perioadă. Sunt foarte vechi. Au o vechime, că sunt din fontă..."



În urma intervențiilor punctuale, alimentarea cu apă a populației din centru orașului Brăila a fost reluată.









