Un proiect unic în țară, menit să le vină în sprijin, se desfășoară la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

5 tineri le-au devenit mentori – nu pentru a face lucrurile în locul lor, ci pentru a-i ajuta să-și câștige autonomia și să participe activ la viața universitară.

Tonel are 26 de ani și s-a născut cu o dizabilitate locomotorie. Este student în anul 2 la Asistență Socială, iar colegii lui de an îl văd deja ca pe un luptător. Însă unul dintre ei va avea grijă în mod special să treacă mai ușor peste obstacolele întâlnite la facultate.

Tonel Botezatu, student: „Am niște colegi foarte înțelegători, care își oferă singuri ajutorul, la momentul potrivit. Apreciez foarte mult când întreabă înainte dacă am nevoie de ajutor. O greutate pe care o întâlnesc zilnic este deplasarea pe timpul iernii.”

Doar la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” sunt peste 150 de studenți care au declarat că au o dizabilitate. Numărul real este însă mai mare, spun profesorii.

Alma Ciobanu, masterandă: „Chiar dacă avem cu toții propriile noastre diferențe, care sunt mai vizibile sau mai puțin vizibile, fiecare dintre noi are ceva ce îl face unic și avem propriile noastre talente.”

5 tineri au fost selectați să devină mentori pentru colegii cu dizabilități. Concret, trebuie să le ofere sprijin academic și să îi încurajeze să participe la activități educaționale, culturale și sportive.

Studentă: „Nu îmi doresc să fiu o cârjă pentru ei, de care să depindă în permanență, îmi doresc să fiu ca o rampă de lansare, să simtă că puterile sale proprii există.”

Fiecare mentor va lucra cu cel puțin 2 colegi cu nevoi speciale. Și ar urma să primească 500 de lei pe lună, timp de două luni.

Prof. univ. dr. Emanuela Ilie, director proiect, UAIC Iași: „În calitate de profesori, încercăm să adaptăm conținutul didactic, dar nu este destul. Nevoile lor speciale privesc inclusiv chestiuni punctuale, de pildă, accesul într-o sală de curs.”

Universitatea din Iași are 15 facultăți, unde studiază peste 25.000 de tineri – români și străini.