Ștefan Dumitrașcu, fost arhitect-șef al Bucureștiului, cercetat penal, legat de avizele pentru o zonă „de lux”

26-09-2025 | 12:01
Ștefan Dumitrascu
Fostul arhitect-șef al Bucureștiului, Ștefan Dumitrașcu, este cercetat penal pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. El este acuzat că a semnat mai multe documente care au condus la aprobarea nelegală a PUZ-ului pentru o zonă de lux.

Mihai Niculescu

Planul Urbanistic Zonal pentru care este cercetat penal Dumitrașcu vizează strada Primăverii nr. 1, Sector 1, București.

Conform unui comunicat al Parchetului, Dumitrașcu ar fi încălcat prevederile legale în materie de urbanism și ar fi aprobat trecerea unui teren de 1.326 mp din spațiu verde în spațiu construibil, schimbând destinația acestuia și avizând o funcțiune mixtă ce permite construirea unui imobil cu indicatori urbanistici mult mai mari decât era permis inițial în zona protejată.

Această schimbare ar fi creat un folos necuvenit, atât nefinanciar, prin posibilitatea edificării clădirii, cât și financiar, prin suma de 8 milioane de euro plătită proprietarului terenului, SC Practic SA, conform contractului din 22 mai 2022, susțin anchetatorii.

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a depus o plângere penală la DNA și a declarat că în țări civilizate un astfel de caz ar conduce la închisoare pentru arhitectul-șef în cauză și pentru toți cei din Inspectoratul de Stat în Construcții și Prefectură care nu au luat măsuri.

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, afirmă că unele persoane care au avut funcții importante în administrația centrală a Bucureștiului „ar trebui să fie azi în puşcărie”, „într-o ţară civilizată”.

În opinia sa este vorba despre „toţi oamenii de la Inspectoratul de Stat în Construcţii”, precum şi „prefecţii, începând cu domnul Greblă şi terminând cu domnul Hopincă”.

„Eu am precizat azi în conferinţa de presă care sunt persoanele despre care eu cred că într-o ţară civilizată ar trebui să fie azi în puşcărie. În primul rând, arhitectul-şef din momentul în care s-au votat planurile urbanistice zonale de sector, domnul Ştefan Dumitraşcu, care acum e arhitectul-şef la domnul Negoiţă la Sectorul 3, s-a mutat de la Primăria Capitalei la Sectorul 3. El a spus consilierilor generali care au votat, «aceste planurile urbanistice zonale sunt legale», el a garantat, că face un raport, consilierii generali au alte meserii, nu trebuie să ştie legalitatea a tot ceea ce votează”, a explicat Nicuşor Dan.

