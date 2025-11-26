Stâncă de 200 de tone, detonată controlat pe Valea Mureșului. Exista riscul să se prăbușească de pe versant

Stiri actuale
26-11-2025 | 17:51
×
Codul embed a fost copiat

Detonare controlată pe Valea Mureșului. Specialiștii au dinamitat o stâncă de aproximativ 200 de tone care risca să se prăbușească pe șosea, de pe versant.

autor
Reka Bereczki

Circulația între Reghin și Toplița a fost oprită aproape jumătate de oră, pentru aceste lucrări.

A fost desfășurare de forțe pe drumul național 15, între Reghin și Toplița, în zona localității Neagra, pentru distrugerea unei stânci care punea în pericol traficul.

Frecvent în această zonă a Munților Călimani se desprindeau bolovani de pe versanți, în special în perioadele când sunt variații mari de temperatură între zi și noapte.

Cornel Burtă, inginer: „S-a folosit un exploziv de bază, 50 de kilograme și un amestec. 60 de găuri, adâncimea găurilor de la doi la șase metri. Era un pericol de alunecare mai ales acum cu îngheț, dezgheț și pătrunderea apelor în microfisuri”.

Citește și
Droguri
Ce au găsit procurorii într-o mașină de spălat vase ambalată, într-o locuință din Timișoara. VIDEO

Detonarea controlată a fost făcută de o firmă privată, sub controlul Direcției regionale de drumuri și poduri Brașov. Totul a decurs ca la carte.

Emanuel Goga, reprezentant firmă: „S-a făcut prin dinamitare controlată, cu explozibil civil, lucrarea prespune punerea în siguranță a aproximativ 20 km plase ancorate și bare de reținere al eventualelor căderi de pietre de pe versant”.

În timpul intervenției traficul a fost oprit. Apoi șoferii au așteptat că bolovanii să fie înlăturați de pe șosea.

Robert Elekes, purtător de cuvânt Direcția Regională de Drumuri Publice Brașov:A fost nevoie de o intervenție mai amplă și am ajuns la detonări la stânci care nu pot fi dislocate alt fel și prezintă o problemă din punct de vedere al siguranței circulației”.

În zona localității Lunca Bradului, mai există o stâncă la fel de periculoasă, care va fi înlăturată prin același procedeu săptămâna viitoare, pe 3 decembrie. Întregul proiect costă 23 de milioane de lei.

Evaziune fiscală cu trufe și fructe de pădure în Bihor, comisă de un italian și doi români. Prejudiciu uriaș. FOTO & VIDEO

Sursa: Pro TV

Etichete: demolare, valea muresului, stanci,

Dată publicare: 26-11-2025 17:50

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV ”Există o dorință de răzbunare!” Kosovarii îi avertizează pe tricolori! Cum văd o posibilă finală Kosovo – România la barajul pentru Mondial
EXCLUSIV ”Există o dorință de răzbunare!” Kosovarii îi avertizează pe tricolori! Cum văd o posibilă finală Kosovo – România la barajul pentru Mondial
Citește și...
Ce au găsit procurorii într-o mașină de spălat vase ambalată, într-o locuință din Timișoara. VIDEO
Stiri actuale
Ce au găsit procurorii într-o mașină de spălat vase ambalată, într-o locuință din Timișoara. VIDEO

Au fost percheziții-fulger în Timișoara, la o grupare de trafic de droguri de mare risc. Procurorii DIICOT au verificat mai multe adrese și au ridicat probe.

Cum s-au externalizat banii asiguraților din Euroins. Procurorii au căutat dovezi la perchezițiile de miercuri
Stiri actuale
Cum s-au externalizat banii asiguraților din Euroins. Procurorii au căutat dovezi la perchezițiile de miercuri

Percheziții în ancheta demarată după falimentul societății de asigurări Euroins. 

Ce au spus doi adolescenți care au sunat la 112. Au fost amendați cu 2.000 de lei fiecare
Stiri actuale
Ce au spus doi adolescenți care au sunat la 112. Au fost amendați cu 2.000 de lei fiecare

Un apel la 112 a alertat polițiștii din orașul Mărășești, județul Vrancea. Doi adolescenți au sunat să anunțe că o persoană amenințată cu moartea are urgent nevoie de ajutor. Polițiștii s-au mobilizat rapid.

 

Recomandări
SRI înființează o unitate specială dedicată luptei anticorupție. Nicuşor Dan: Nu repetăm greșelile din trecut
Stiri actuale
SRI înființează o unitate specială dedicată luptei anticorupție. Nicuşor Dan: Nu repetăm greșelile din trecut

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri că va exista în Serviciul Român de Informaţii (SRI) o unitate care se va ocupa de cazurile de corupţie.

Cine a votat împotriva Strategiei Naționale de Apărare a Țării în Parlament: „Este ca un pom de Crăciun bine ambalat”
Stiri Politice
Cine a votat împotriva Strategiei Naționale de Apărare a Țării în Parlament: „Este ca un pom de Crăciun bine ambalat”

Parlamentul a adoptat, miercuri, Strategia Naţională de Apărare a Ţării cu 314 de voturi ”pentru”, 43 ”împotrivă” şi 3 abţineri. Reprezentanții POT au votat ”împotrivă”, iar SOS a ieșit din sală.

Bugetul UE pe 2026, aprobat în Parlamentul European. Infrastructura, clima și frontierele, printre priorități
Stiri externe
Bugetul UE pe 2026, aprobat în Parlamentul European. Infrastructura, clima și frontierele, printre priorități

Parlamentul European a votat un buget pe 2026 care prevede 192,8 miliarde de euro în plăți și 190,1 miliarde de euro în angajamente. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 26 Noiembrie 2025

48:49

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 Noiembrie 2025

01:45:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
25 Noiembrie 2025

01:29:26

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28