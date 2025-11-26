Stâncă de 200 de tone, detonată controlat pe Valea Mureșului. Exista riscul să se prăbușească de pe versant

Detonare controlată pe Valea Mureșului. Specialiștii au dinamitat o stâncă de aproximativ 200 de tone care risca să se prăbușească pe șosea, de pe versant.

Circulația între Reghin și Toplița a fost oprită aproape jumătate de oră, pentru aceste lucrări.

A fost desfășurare de forțe pe drumul național 15, între Reghin și Toplița, în zona localității Neagra, pentru distrugerea unei stânci care punea în pericol traficul.

Frecvent în această zonă a Munților Călimani se desprindeau bolovani de pe versanți, în special în perioadele când sunt variații mari de temperatură între zi și noapte.

Cornel Burtă, inginer: „S-a folosit un exploziv de bază, 50 de kilograme și un amestec. 60 de găuri, adâncimea găurilor de la doi la șase metri. Era un pericol de alunecare mai ales acum cu îngheț, dezgheț și pătrunderea apelor în microfisuri”.

Detonarea controlată a fost făcută de o firmă privată, sub controlul Direcției regionale de drumuri și poduri Brașov. Totul a decurs ca la carte.

Emanuel Goga, reprezentant firmă: „S-a făcut prin dinamitare controlată, cu explozibil civil, lucrarea prespune punerea în siguranță a aproximativ 20 km plase ancorate și bare de reținere al eventualelor căderi de pietre de pe versant”.

În timpul intervenției traficul a fost oprit. Apoi șoferii au așteptat că bolovanii să fie înlăturați de pe șosea.

Robert Elekes, purtător de cuvânt Direcția Regională de Drumuri Publice Brașov: „A fost nevoie de o intervenție mai amplă și am ajuns la detonări la stânci care nu pot fi dislocate alt fel și prezintă o problemă din punct de vedere al siguranței circulației”.

În zona localității Lunca Bradului, mai există o stâncă la fel de periculoasă, care va fi înlăturată prin același procedeu săptămâna viitoare, pe 3 decembrie. Întregul proiect costă 23 de milioane de lei.

