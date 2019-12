Spectacolul din judeţul Bacău care aduce turişti din toată lumea. A venit chiar și o vedetă

Mii de oameni au participat, luni, la Comăneşti, în Bacău, la cel mai mare alai de sărbători din Ţară! Spectacolul a durat 3 ore, iar senzaţia zilei au fost, ca de obicei, cetele de urşi din folclor!

Străinii veniţi din toată lumea s-au înghesuit să facă fotografii cu urşii ori cu haiducii lui Bujor. Comercianţii i-au îmbiat pe oaspeţi cu fripturi savuroase şi pahare cu vin fiert.

Peste 200 de copii şi tineri, din 5 localităţi au îmbrăcat pieile de urs, precum ca Harap Alb din poveste şi au plecat la pas prin centrul oraşului. De-o parte şi de alta, localnicii şi turiştii, veniţi din ţară şi străinătate, i-au privit cu uimire.

Marin Scarlat, turist: "Noi venim de la Slănic unde facem Revelionul şi am auzit de acest eveniment. Eu sunt gălăţean dar locuiesc în Buzău. E prima oară. Domnul mi-a povestit despre spectacol şi am venit să îl văd."

Printre cei care nu ratează spectacolul în niciun an s-a numărat şi cunoscutul luptător Ionuț Iftimoaie.

Citește și Județele care au semnat deja petiția în care cer ajutorul PE în problema urșilor

Ionuț Iftimoaie: "Ca la Comăneşti nicăieri nu mai găseşti. La mulţi ani şi multă sănătate!"

Pro TV

Viorel Roman, localnic: "În zona Văii Trotuşului, tradiţia încă se poartă. Aşa e la noi în fiecare an, ne bucurăm de aceste tradiţii o dată la Comăneşti, o dată la Darmăneşti. Pe toată valea, tradiţia se poartă şi e frumos. E singurul loc unde se joacă pielea de urs originală şi cred că merită să veniţi să vedeti."

Copil: "Îmi plac foarte mult urşii şi abia aştept să urce pe scenă. Am văzut capre, am văzut măscărici şi îmi plac foarte mult. Am mai văzut în fiecare an şi chiar ador să vin aici."

Bărbat: "Vine lumea să facă poze cu ursul an de an. Sunt pus la treabă, dar o fac cu mare drag şi eu sunt mulţumit că fac o poză cu ursul."

La spectacol au participat cu entuziasm peste 3.000 de persoane.