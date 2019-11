Măsurile anunțate de autorități în cazul animalelor sălbatice accidentate pe șosele

Numărul mare de urși din județul Mureș, dar și cazul animalului care a fost lăsat în agonie aproximativ 17 ore au determinat autoritățile să modifice procedura de intervenție când un animal sălbatic este accidentat.

Începând de joi, în Mureș, se va cere ajutorul specialiștilor de la Grădina Zoologică. Rămân însă multe de pus în aplicare, cum ar fi, spun specialiștii, montarea unor indicatoare rutiere de limitare a vitezei în zonele cu sălbăticiuni.

În județul Mureș sunt aproximativ o mie de urși, potrivit estimărilor făcute de autorități. Numărul este mare, iar specialiștii spun că animalele nu mai găsesc suficientă mâncare în pădure și așa ajung să fie întâlnite și în zona de câmpie a județului, unde merg în căutare de hrană.



Szekely Annamaria, comisar șef Garda de Mediu: „Ursul are nevoie de un teritoriu ca să poată trăi. În momentul în care sunt mulți, acea suprafață nu mai e de ajuns și se tot întind spre zona de câmpie, unde mai găsesc habitate. El se adaptează la multe condiții, să trăiască în zone în care până acum nu îl puteam vedea.”

În ultima perioadă a crescut și numărul sălbăticiunilor ajunse pe șosele. Ca să poate interveni rapid și să fie evitate situațiile cum a fost cea de la Praid, unde un urs a agonizat 17 ore până a fost tranchilizat și eutanasiat, autoritățile din Mureș s-au întrunit în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență.

Mircea Dușa, prefect județul Mureș: „Procedura se referă la modul de acțiune. Are mai multe etape.”



Lucian Goga, medic veterinar: „DSV împreună cu un medic veterinar ne deplasăm, constatăm eventualele leziuni pe care animalul sălbatic le are și în funcție de existența leziunilor se ia o decizie în Comitetul de Urgență. S-a făcut un grup în care suntem anunțați. Am inclus și Grădina Zoologică care s-a oferit să vină în sprijin, pentru că ei sunt dispuși să intervină în astfel de situații și atunci am rezolat problema tranchilizării.”

Specialiștii spun însă că autoritățile ar putea adopta și alte soluții, unele care să prevină astfel de accidente.

Domokos Csaba, biolog: „Spre deosebire de austostradă, drumurile naționale sau județene nu au gard. Soluții tehnice care se pot implementa ar fi semnele care să-i avetizeze pe șoferi că e o zonă cu animale sălbatice.”

Cinci urși au murit, numai în această lună, în județul Mureș, în accidente rutiere.

