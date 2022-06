Solstițiul de vară 2022. Când va fi cea mai lungă zi din an

Getty

Solstițiul de vară are loc în fiecare an pe 21 iunie, dată considerată, atât din punct de vedere astronomic și cât și calendaristic, drept prima zi de vară.

În 2020, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a decis ca data de 21 iunie să fie declarată sărbătoare internațională a solstițiului.

ONU a decis să marheze Ziua Internațională a sărbătorii solstițiului ("The International Day of the Celebration of the Solstice" în luna iunie, pentru a informa oamenii despre cele două evenimente astronomice anuale, solstițiu și echinocțiu, care au loc fiecare de două ori pe an.

Cele mai vechi scrieri despre solstițiul de vară se referă la o sărbătoare ce marchează "reîntoarcerea soarelui" și datează din antichitate, mai exact din Mesopotamia. În acele vremuri, sărbătoarea ținea 12 zile și, potrivit credinței locale, faptul că soarele “stătea mai mult timp pe cer”, îi permitea zeului Marduk să îmblânzească monștrii haosului.

Solstițiul și Echinocțiul se produc atunci când soarele are o anumită poziție pe cer. În cultura umana, cele două evenimente au fost asociate cu fertiltatea pâmântului.

Echinocțiul este momentul când ziua și noaptea au același număr de ore. Acest eveniment se produce de două ori pe an, pe 21 martie - echinocțiul de primăvară - și pe 23 septembrie - echinocțiul de toamnă.

Solstițiile, pe de altă parte, sunt momentele în care ziua și noaptea ajung la cea mai mare diferență una de alta. Solstițiul de iarnă, când este cea mai lungă noapte din an, respectiv cea mai scurtă zi, are loc pe 21 decembrie, iar solstițiul de vară, când se întâmplă fenomenul opus, noaptea este cea mai scurtă și ziua cea mai lungă din an, este pe 21 iunie. În aceste zile, soarele se află la cea mai mare înălțime față de Ecuator.

Când e solstițiul de vară

Astrologii au calculat cu precizie mișcarea Pământului în jurul soarelui și au stabilit ca solstițiul de vară să fie marcat pe 21 iunie, iar odată la patru ani, când avem ani bisecți, acesta este marcat pe 20 iunie.

Ce înseamnă solstițiu de vară

În momentul solstițiului de vară, soarele se află la culminația de 67 de grade și 52 de minute deasupra orizontului. Această poziție face ca în emisfera nordică ziua să aibă o durată de 15 ore și 32 de minute și noaptea să aibă doar 8 ore și 28 de minute, se arată pe site-ul Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu din București.

Dat fiind faptul că pe 21 iunie soarele va sta la cel mai înalt punct, timp de 15 ore și 32 de minute, ziua este cea lungă din an pentru emisfera nordică. În aceeași zi, în emisfera sudică este echinocțiul de iarnă, când se produce un fenomen invers și e cea mai scurtă zi și cea mai lungă noapte.

După solstițiul de vară, durata zilelelor va începe să scadă, timp de 6 luni, până la 21 decembrie, atunci când va fi solstițiul de iarnă.

Tradiții de solstițiu de vară

Din totdeauana, solstițiul de vară reprezintă un prilej de bucurie pentru români. Oamenii de la sate obișnuiau să asocieze solstițiul de vară cu strânsul recoltei, însă, mai târziu, evenimentul a fost mutat pe 24 iunie, atunci când creștinii ortodocși sărbătoresc nașterea Sfântului Ioan Bătezătorul și Sânzienele.

În funcție de zonele țării, solstițiul de vară este marcat prin diferite tradiții.

De exemplu, se spune că dacă în ziua solstițiului de vară oamenii fac baie în lacuri sau râuri renasc din punct de vedere spiritual și acest lucru le aduce belșug, dragoste și prosperitate.

De asemnea, tradiția spune că energia solstițiului de vară îi ajută pe oameni să-și îndelinească dorințele și aspirațiile.

În anumite zone din țară, are loc un ritual de transormare a bijuteriilor în talismate.

Cu o noapte înainte de solstițiul de vară se ia bijuteria preferată și se pune într-un vas rezistent la foc alături de diferite ierburi aromatice, iar dimineața se scoate bijuteria și se pune într-un vas cu apă. Ulterior se scoate bijuteria din apă și se trece prin flacăra unui lumânări. În urma ritualului, bijuteria se purifică și le va aduc noroc femeilor ce o poartă.

Cum e marcat solstițiul de vară în lume

În zona munților Pirinei, locuitorii obișnuiesc să construiască faruri mari din lemn, cărora le dau foc în cea mai lungă zi din an.

Festivalul îi face pe oameni să se apropie și crează sentimentului de apartenență la comunitate.