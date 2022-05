După doi ani de pauză, a fost organizat tradiționalul festival al Urcatului Oilor la munte. Marele regret al ciobanilor

StirilePROTV

A fost zi de mare sărbătoare, duminică, la Novaci, în Gorj. După doi ani de pauză din cauza pandemie, a fost organizat iarăşi tradiționalul festival al Urcatului Oilor la munte.

Porţiunea din șoseaua Transalpina care trece prin oraș a fost blocată, pentru ca peste 1.000 de oameni să poată participa la spectacolele de acolo.

Pe drumul pe care vara trec mii de mașini spre munte, duminică, circulația a fost deviată pentru câteva ore. Locul mașinilor a fost luat de căruțele cu care ciobanii urcă la munte.

Doru Ispas, cioban: „Da, ne mai ducem și acum. Sunt locuri unde nu se poate ajunge cu mașina. Și automat trebuie să întreținem și animalele să le avem pentru o vreme rea, unde nu poți merge cu mașina."

Din căruțe, ciobanii au dat jos toate bunătățile pe care le pregătesc la stână.

Oamenii au putut să vadă și cum se producea untul pe vremuri, fără aparatura din ziua de azi.

Ciobăniță: "Se bate cu mâtca, se numește mâtcă, ia dă cu degetul, e aproape ieșit, e bun – foarte bun – vedem diseară dacă îl punem pe masă sau nu."

Localnică: "Nu a mai fost niciun spectacol și așteptam cu drag o deschidere a spectacolelor noastre gorjenești."

Ansambluri folclorice din mai multe județe ale țării au fost prezente la Novaci. A venit și fanfara din comuna sibiană Jina, în care cântâ Iliuță, adolescentul care a făcut furori la Românii au Talent în urmă cu doi ani.

Vasile Beschiu, primar comuna Jina: „Mă bucur că și noi de la Jina am reușit să trecem munții azi, de câțiva ani buni nu am mai reușit acest lucru, acum am reușit să venim cu fanfara."

Localnic: "Novăcenii se trag din zona Jinei din județul Sibiu și e foarte frumos, după doi ani de pauză e foarte bine venită sărbătoarea care are loc azi."

Ciobanii au însă o singură mare supărare: sunt tot mai puțini.

Localnic: "S-au împuținat ciobanii, tineretul nu mai vrea – nu mai sunt ciobani."

Mărioara Babu, băciță: „Suntem din ce în ce mai puține familii de ciobani, dar sperăm că ne întoarcem la toate tradițiile vechi și atunci ne întoarcem și la oierit."

Din spectacol nu a lipsit și o paradă a cailor cu care localnicii se mândresc atunci când urcă la munte.