„Nu trebuie uitat că peste 220.000 de cetățeni ruși locuiesc în Transnistria. Interesele și siguranța lor sunt acum amenințate din cauza acțiunilor prost gândite și iresponsabile ale Kievului și Chișinăului", a afirmat Șoigu într-un interviu pentru cotidianul rus Komsomolskaia Pravda , transmite Reuters, preluat de news.ro.

„Nu excludeți nimic"

Liderul de la Kremlin a lăsat să se înțeleagă că Rusia este pregătită să acționeze și militar. „Dacă va fi nevoie, Rusia va lua toate măsurile necesare și va folosi toate metodele disponibile pentru a-i proteja în temeiul Constituției. Nu trebuie să excludeți nimic, iar noi luăm în considerare toate scenariile posibile, chiar și pe cele mai improbabile", a adăugat el. Totodată, a precizat că Moscova speră „că lucrurile nu se vor dezvolta conform celui mai negativ scenariu".

Blocaj diplomatic

Declarațiile lui Șoigu survin într-un moment de tensiune crescută între Chișinău și Tiraspol. Negociatorii moldoveni și transnistreni nu au înregistrat niciun progres la întâlnirea de săptămâna trecută, dedicată soluționării conflictului separatist.

Transnistria se opune deciziei Moldovei de a interzice intrarea comandanților unui contingent de 1.500 de „forțe de menținere a păcii" ruse, prezent în zonă din 1992. De asemenea, respinge extinderea taxelor vamale și a TVA-ului în regiunea rebelă.

Șoigu a acuzat Chișinăul că blochează discuțiile și împiedică locuitorii Transnistriei să voteze la alegeri și la referendumul din 2024, în care aceștia au susținut la limită aderarea la UE.

În ciuda retoricii dure, șeful Consiliului de Securitate nu a exclus un acord diplomatic. „Nimic nu este imposibil. Ai nevoie de bunăvoință și condiții", a concluzionat el.