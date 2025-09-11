Șoferul din Bihor care a profitat de culoarul liber creat de două ambulanțe aflate în misiune a rămas fără permis

11-09-2025 | 08:39
Un șofer de 21 de ani din Bihor a rămas pieton pentru următoarele trei luni, după ce a profitat de culoarul liber creat de două autospeciale aflate în misiune.

autor
Călin Ardelean

Comportamentul iresponsabil surprins de o cameră de bord putea provoca în orice moment o tragedie în trafic.

Pe filmare se vede cum mașina, care urmărește îndeaproape cele două autospeciale, trece peste linia continuă printre ceilalți participanți la trafic obligați să facă loc ambulanței.

Taximetriștii, care stau cel mai mult în trafic, spun că văd frecvent astfel de comportamente la volan.

Șofer: „Se întâmplă în fiecare zi când mașinile merg după ambulanță, ambulanța are prioritate în intersecție și se iau după ambulanță, trec pe roșu și pot provoca accidente.”

Șofer: „Bineînțeles, n-ar trebui să se întâmple asemenea evenimente în trafic.”

Șofer: „Periculos pentru toți participanții la trafic, pentru pietoni, s-ar putea.”

Imaginile cu șoferul imprudent au ajuns virale, iar reprezentanții ISU Crișana au făcut o sesizare la poliție.

În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit că este vorba despre un tânăr de 21 de ani din Bihor.

Individul a fost amendat cu peste 2.000 de lei și a rămas fără permis timp de 90 de zile pentru depășire neregulamentară și comportament agresiv în trafic.

Camelia Roșca, purtător de cuvânt ISU Crișana: „În luna august în județul Bihor au fost înregistrate cel puțin două cazuri în care ambulanțele SMURD aflate în deplasare către urgențe medicale au fost urmărite în trafic. Șoferii nu pot anticipa traficul din fața acestora, iar în cazul unei frânări bruște riscul producerii unei coliziuni este extrem de ridicat.”

Adrian Cioară, șeful Serviciului Rutier Bihor: „Reamintim tuturor participanților la trafic că au obligația să acorde prioritate autospecialelor care se deplasează în regim prioritar la situații cu caracter de urgență.”

