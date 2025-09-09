Ford recheamă în service 1,9 milioane de vehicule la nivel mondial. Compania acuză probleme la camera retrovizoare

Ford rechemă în service 1,9 milioane de vehicule la nivel mondial din cauza unor probleme la camera retrovizoare, anunță Reuters.

Rechemarea acoperă modele Lincoln MKC, Lincoln Navigator, Mustang, F-250, F-350, F-450, F-550, Expedition, Edge, Transit, Transit Connect, Econoline şi Ranger, fabricate în anii 2015-2019, din cauza unei probleme software care poate provoca îngheţarea sau întârzierea imaginilor camerei retrovizoare în timpul mersului înapoi, a informat Ford într-un document trimis către Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului Rutier NHTSA).

Zonele unde sunt afectați cei mai mulți șoferi

Acţiunea acopera aproximativ 1,45 milioane de vehicule din Statele Unite, 122.000 din Canada şi aproximativ 300.000 pe alte pieţe.

Ford a declarat că are cunoştinţă de 44.123 de revendicări de garanţie la nivel mondial legate de această problemă, precum şi de 18 accidente care nu s-au soldat însă cu răniri.

Dealerii auto vor inspecta şi înlocui camerele video ale vehiculelor, a informat autoritatea de reglementare în siguranţa auto din SUA. În luna aprilie, acelaşi producător auto a rechemat 160.000 de vehicule produse în anul 2015 din cauza unor probleme la camera retrovizoare.

În noiembrie 2024, Ford a fost de acord să plătească o amendă de 165 de milioane de dolari, după ce o ancheta NHTSA a constatat ca producătorul auto nu a rechemat, în timp util, vehiculele cu camere retrovizoare defecte.

Separat, NHTSA a anunţat marţi că furnizorul canadian de piese auto Magna International a decis să retragă de pe piaţă peste 250.000 de camere retrovizoare montate pe anumite vehicule Ford şi Stellantis.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













