Până acum, aproximativ 80.000 de profesori au semnat că susțin anularea acestui test, în timp ce liderii sindicali acuză că dascălii ar fi obligați să participe la simulare.

La nivel național sunt 160.000 de elevi în clasele a VIII-a care ar trebui să susțină prima probă a simulării, la limba și literatura română, pe 16 martie, urmată de matematică pe 17 și limba maternă pe 18 martie.

Dintre aceștia, aproximativ 100.000 s-au înscris deja la ceea ce înseamnă pregătirea pentru primul mare examen. Însă se pot înscrie în continuare săptămâna aceasta la școli, anunță Ministerul Educației. Mii de profesori evaluatori s-au înscris, de asemenea, ca să participe la simulare.

În multe școli, însă, nu se va organiza simularea, spun sindicatele din educație, care încă așteaptă rezultatele unui chestionar prin care vor afla câți dascăli sunt de acord cu boicotarea simulării. Până acum, conform FSLI și Spiru Haret, din cei 220.000 de profesori din sistem, 80.000 susțin anularea simulării.

Corespondent PRO TV: ”Pe de altă parte, am discutat azi cu noul ministru al educației, Mihai Dimian, și a transmis că este deschis la discuții. De altfel, a și anunțat că se va întâlni cu reprezentanții Consiliului Național al Elevilor vineri, iar acum, miercuri, cu reprezentanții studenților, care au și amenințat cu o grevă pentru sâmbătă, în fața Guvernului.”

Nemulțumirile tuturor sunt legate de subfinanțarea sistemului de învățământ din România.