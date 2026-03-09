Pentru astfel de situații, cei care au de suferit pot sesiza autoritățile pe platforma e-SAR a Ministerului de Interne. Astfel de șicanări în trafic, escaladează rapid în amenințări și chiar violențe. Uneori totul începe de la un claxon.

Ce reprezintă claxonatul intensiv la volan

Specialiștii vorbesc despre așa numitul sindrom „peste medie”. Mulți șoferii se cred mai buni decât ceilalți și devin intoleranți la greșelile altora.

Adrian Dan, sociolog: E un conflict important de rol, pentru că avem practic niște roluri. O atitudine că eu sunt grăbit, iar ceilalți nu sunt, ce cauți toți ăstia în trafic la ora asta. Descurcăreții, regulile nu sunt pentru mine, sunt pentru fraieri, pentru ceilalți. Și anonimatul, pentru că ai senzația că ești pitit acolo în habitaclu și nu te vede nimeni și pot să fac orice aroganță, orice vitejie.

Datele confirmă că nu sunt puține cazurile în care șoferii ajung la ceartă ori chiar bătaie în trafic.

Corespondent ȘtirileProTV: Sesizările vin, de multe ori, și din mediul online. Cu ajutorul platformei e-SAR, disponibilă pe site-ul Ministrului de interne, cetățenii pot raporta comportamente agresive în trafic. Potrivit datelor oficiale, anul trecut peste 1000 de șoferi au fost amendați si au avut permisul suspendat, după ce au fost reclamati pe aceasta platformă.

Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt IGPR: Sesizările depuse ajung la colegii mei care analizează punctual fiecare caz. La ceea ce ar trebui să fie atenți oamenii când doresc să încarce astfel de imagini cu comportamnete agresive, să fie atenți la formatul cerut de aplicație și la conținut imaginii. Am observat că numărul de sesizări a crescut de la momentul în care acesta a fost implementat.

Datele Barometrului Conducerii Responsabile, publicat în 2025 la nivel european, arată că 8 din 10 șoferi sunt afectați de comportamentul agresiv al celorlalti colegi din trafic.