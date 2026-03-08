A lovit frontal o mașină, iar șoferul acesteia a murit, în timp ce 3 pasageri au fost grav răniți. Suspectul a încercat să fugă, dar a fost prins rapid de câțiva polițiști aflați în timpul liber.

Corespondent Știrile ProTV: În urmă cu puțin timp, judecătorul de drepturi și libertăți de la Pitești a emis pe numele tânărului un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile, după mai puțin de o oră de dezbatere în sala de judecată. O decizie deloc suprinzătoare, având în vedere o multitudine de acuzații care îi sunt aduse și pentru care procurorii au cerut ca el să fie trimis în spatele gratiilor, asta în condițiile în care azi noapte târziu s-a emis o ordonanță de reținere.

Vorbim despre ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducere sub influența alcoolului, părăsirea locului accidentului și refuzul de a i se recolta probe biologice, sunt acuzații pentru care va trebui să dea socoteală în urma acestui teribil accident provocat sâmbătă seară, puțin înainte de ora 9, atunci când sub influența alcoolului, ulterior dovedindu-se că a avut o alcoolemie de peste 8,80 la mie, a urcat la volan deși avea permisul suspendat și a pornit la goană prin oraș, a refuzat să oprească la un filtru al poliției, a urmat apoi a adevărată vânătoare pe străzile din oraș când a provocat accidentul, tamponând frontal o mașină în care se aflau 4 persoane, șoferul de 68 de ani și-a pierdut viața, au fost însă grav rănite soția lui, fiica lui, dar și nepotul de 6 ani, care au ajuns cu toții la spital în stare gravă, iar tânărul a încercat să scape, să fugă de la locul accidentului, la fața locului însă a fost însă surprins și imobilizat de mai mulți polițiști care erau în civil în zonă și a fost dat pe mâna autorităților. El își va petrece următoarele 30 de zile în spatele gratiilor, iar la finalul procesului riscă ani mulți de închisoare.