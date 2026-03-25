Rezoluţia a fost adoptată, în aplauze, cu 123 de voturi pentru, 3 împotrivă (SUA, Israel, Argentina) şi 52 de abţineri (printre care Marea Britanie şi statele Uniunii Europene).

Textul declară 'comerţul cu africani reduşi la sclavie şi sclavia pe bază rasială a africanilor' drept 'cele mai grave crime împotriva umanităţii', condamnând-o ca 'injustiţia cea mai inumană şi mai persistentă împotriva umanităţii'.

'Pentru a justifica ceea ce nu poate fi justificat, partizanii şi beneficiarii sclaviei au construit o ideologie rasistă, transformând prejudecăţi în pseudo-ştiinţă', a insistat secretarul general al ONU, Antonio Guterres, arătând că 'rănile' provocate de 'această ordine mondială perversă' sunt încă 'profunde'.

El a pledat pentru 'a fi arătată cu degetul minciuna supremaţiei albe' şi pentru 'a lucra pentru adevăr, justiţie şi reparaţie'.

Rezoluţia cheamă statele să se angajeze într-un proces de justiţie pentru a îndrepta greşelile trecutului, mai ales prin scuze oficiale, despăgubiri pentru urmaşii victimelor, politici de luptă contra rasismului şi restituirea bunurilor culturale şi spirituale jefuite.

'Responsabilii comerţului transatlantic cu sclavi sunt cunoscuţi - europenii, Statele Unite, ne aşteptăm ca ei să adreseze toate scuzele oficiale Africii', şi nu 'scuze molatice aşa cum au făcut în trecut', a declarat marţi pentru AFP ministrul de externe ghanez, Samuel Okudzeto Ablakwa, acuzându-i pe unii dintre ei că 'refuză să îşi recunoască crimele'.

Statele Unite şi-au justificat votul din Adunarea Generală împotriva unui text 'foarte problematic' prin faptul că SUA 'nu recunosc dreptul legal la reparaţii pentru greşeli istorice care nu erau ilegale în virtutea dreptului internaţional în epoca în care au avut loc', a explicat reprezentantul lor, Dan Negrea, acuzând de asemenea textul că pune crimele 'în competiţie'.

Aceleaşi argumente au fost folosite şi de ţările UE şi de Marea Britanie, care au subliniat monstruozitatea sclaviei, dar s-au abţinut de la vot.

'Ceea ce spunem noi este că, atunci când ne uităm la atrocităţile care au avut loc în istoria omenirii, nicio alta nu a fost atât de sistematică, atât de îndelungată, timp de peste 300 de ani, cu consecinţe persistente', a replicat ministrul de externe ghanez. 'Nu facem un clasament al durerii. Nu spunem că suferinţa noastră are mai multă valoare decât a voastră', a dat el asigurări.