"Este în derulare o investiţie de aproximativ 150 milioane de euro la Depogaz, care o să ajute la creşterea cantităţii de injectare, adică de înmagazinare a gazelor naturale cu 6 milioane de metri cubi pe zi. Astăzi capacitatea de înmagazinare, de injectare este undeva la 29,7 milioane metri cubi pe zi. Dacă se va termina această investiţie până în anul viitor, în iulie 2027, atunci putem intra în iarna anului 2027-2028 cu un plus de 6 milioane metri cubi pe zi capacitate de gaz natural", a declarat Lorant Antal, potrivit Agerpres.

Acesta a precizat că informaţiile privind investiţia au fost prezentate săptămâna trecută, în cadrul unei întâlniri a Comisiei pentru energie din Senat cu reprezentanţii Depogaz.

"Săptămâna trecută i-am invitat la comisie pe reprezentanţii Depogaz exact pentru a afla cât mai multe informaţii pertinente de la domniile lor şi m-aş folosi de această ocazie, nu sunt eu purtătorul de cuvânt la Depogaz, dar am aflat o informaţie importantă", a afirmat senatorul.

Investiţiile vizează şi modernizarea tehnologiilor

Potrivit acestuia, investiţiile vizează şi modernizarea tehnologiilor utilizate de companie, pentru a evita problemele tehnice care au afectat în trecut posibilitatea extragerii gazelor naturale din depozite.

"În ceea ce priveşte importanţa acestor investiţii de 156 milioane, se fac intervenţii şi la reînnoirea tehnologiilor. Pentru că, ţineţi minte, acum vreo 2-3 ani a fost un scandal mare, că nu erau destule gaze în depozite şi din acest motiv a trebuit să importăm mai mult. De fapt aveam gaze în depozite, dar nu am putut să extragem pentru că nici la nivelul investiţiilor în anumite tehnologii nu s-au făcut, se spunea la vremea respectivă", a explicat Lorant Antal.

Preşedintele Comisiei pentru energie a susţinut că noua conducere a Depogaz a început investiţiile necesare pentru prevenirea unor asemenea situaţii.

"Dar, bineînţeles, acum am aflat şi noi de la noua conducere a Depogaz că ei au început să facă aceste investiţii şi, bineînţeles, dacă se vor finaliza aceste investiţii nu o să fie nici impedimente tehnice", a adăugat acesta.

Referindu-se la situaţia actuală a rezervelor de gaze naturale, senatorul a arătat că depozitele din România sunt umplute în proporţie de 88,1%.

Situaţia centralei nucleare de la Cernavodă

În cadrul intervenţiei, acesta a abordat şi situaţia centralei nucleare de la Cernavodă, după oprirea celor două unităţi în vara acestui an, care a determinat indisponibilizarea unei capacităţi de producţie de aproximativ 1.400 MW.

"Cu Nuclearelectrica am avut acea întrebare dacă se putea preveni ceea ce s-a întâmplat în vară, pentru că cele două unităţi au fost oprite şi am avut o lipsă de 1.400 MW energie electrică şi, bineînţeles, asta a bulversat piaţa puţin. Am reuşit să aflăm că, şi dacă nu se puteau face acele investiţii prin care în anul 2026 puteam preveni ceea ce s-a întâmplat, cu siguranţă, au fost instituţii care puteau să facă mai bine diligenţele pe care le au ei în sarcină", a susţinut senatorul.

În opinia sa, autorităţile trebuie să urmărească mai atent activitatea instituţiilor strategice din sectorul energetic şi să se asigure că problemele semnalate sunt urmate de măsuri concrete.

"Este şi rolul nostru, şi al Parlamentului, dar mai ales şi al Executivului, ca să aibă în vedere aceste instituţii strategice şi dacă noi, la nivel de Parlament, putem să aflăm că există corespondenţe între aceste instituţii, dar deciziile rămân numai la capitolul că se citesc aceste corespondenţe, dar nu se fac paşi, atunci am putea să avem nişte probleme şi trebuie să prevenim aceste probleme", a subliniat Lorant Antal.