Golborne Road, situată în North Kensington, se află între stațiile de metrou Ladbroke Grove și Westbourne Park, potrivit Metro.

Pe lângă apropierea de Notting Hill, aceasta se află la mică distanță de Portobello Road, o destinație turistică atât de populară, încât localnicii sunt adesea deranjați de vizitatorii care își fac selfie-uri folosind locuințele acestora drept decor.

Începând cu anii '50 și '60, imigranții caraibieni din generația Windrush au pus bazele unei comunități care a contribuit la transformarea zonei în locul vibrant de astăzi.

Cu numeroase magazine independente, restaurante și o renumită piață alimentară cu o tradiție de generații, Golborne Road face parte și din traseul Carnavalului de la Notting Hill, organizat în fiecare an, în luna august.

La fel ca multe alte zone ale Londrei, cartierul a fost afectat de gentrificare de-a lungul anilor, creșterea prețurilor locuințelor și a chiriilor schimbând aspectul zonei.

Cu toate acestea, Golborne Road rămâne unul dintre locurile fermecătoare ale Londrei, pline de personalitate și istorie.

Restaurante și piețe tradiționale pe Golborne Road

Cea mai cunoscută apariție a străzii Golborne Road a fost în filmul „Notting Hill”, din 1999, una dintre scenele din restaurant fiind filmată la intersecția dintre Golborne Road și Bevington Road.

Deși scena era fictivă, la aproape 30 de ani distanță, strada continuă să aibă o ofertă gastronomică diversificată.

Restaurantul ACRE oferă preparate moderne, printre specialitățile sale renumite numărându-se tostadas cu ton și pastele cu ragu de rață.

La fel ca în numeroase alte restaurante populare din Londra, din meniu nu lipsește nici smash burgerul.

Cei care își doresc o experiență culinară mai sofisticată, cu numeroase sortimente de stridii, pot merge la Caia. Printre preparatele din meniu se numără tartarul de vită cu gochujang, coastele de porc iberic și o Côte de Boeuf la prețul de 95 de lire sterline.

Pentru variante mai accesibile, piața alimentară de pe Golborne Road este deschisă în fiecare vineri și sâmbătă.

Zona, cunoscută și sub denumirea de „Micul Maroc”, găzduiește unele dintre cele mai mari comunități marocane și portugheze din Londra, fiind o destinație ideală pentru iubitorii unor preparate precum sandvișurile cu kufta (kebab), tajine și pastel de nata.

În zilele de luni, marți și miercuri, piața are un caracter mai tradițional, în timp ce standurile cu antichități sunt deschise joia, vinerea și sâmbăta, pentru cei aflați în căutarea unor obiecte vintage la prețuri avantajoase.

O clădire emblematică a arhitecturii brutaliste

Cei familiarizați cu arhitectura brutalistă cunosc, probabil, numele arhitectului Ernő Goldfinger.

Goldfinger este cunoscut în special pentru proiectarea Balfron Tower, construit între 1965 și 1967 și clasificat drept monument de gradul II în martie 1996.

Dorind să transforme modelul existent al locuințelor sociale într-unul bazat pe clădiri înalte, Goldfinger a fost atât de mulțumit de rezultatul muncii sale, încât în 1968 s-a mutat chiar el într-un apartament de la etajul 26.

În cealaltă parte a orașului, Goldfinger a proiectat și Trellick Tower, clădire vizibilă de la capătul străzii Golborne Road.

Aceasta seamănă destul de mult cu Balfron Tower și are aceeași pasarelă distinctivă care leagă cele două corpuri ale construcției.

Trellick Tower este și astăzi cea mai înaltă clădire din Kensington și Chelsea, deși, în 1984, Financial Times o numea una dintre „cele mai urâte clădiri” din lume.

Cum s-a schimbat viața localnicilor

Nu toată lumea este mulțumită de transformările prin care a trecut Golborne Road, unii localnici protestând împotriva gentrificării zonei.

În 2015, o petiție semnată de 4.850 de persoane a fost înaintată Consiliului Kensington și Chelsea, contestând planurile de modernizare a străzii.

Golborne Road era descrisă drept „una dintre puținele piețe autentice rămase în vestul Londrei”, existând temeri că modificările de amenajare îi vor alunga pe comercianții locali.

Schimbările au fost implementate, iar unii localnici au susținut că zona a devenit „complet de nerecunoscut” în comparație cu locul pe care îl știau odinioară.

Cu toate acestea, la un deceniu distanță, Golborne Road nu și-a pierdut complet identitatea.

Pe Tripadvisor, utilizatorul @Aria818 a descris-o drept „o stradă încă nedescoperită de turiști, care își păstrează atmosfera locală”.

„Magazinele sunt o atracție în sine... O vizită este obligatorie pentru a descoperi o mică parte din viața londoneză”, a adăugat acesta.

Un alt vizitator, din St. Gallen, Elveția, a descris Golborne Road ca fiind „diferită” de Portobello Road, și pe bună dreptate.