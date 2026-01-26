NATO își reafirmă angajamentul ferm față de securitatea României, iar Statele Unite vor consolida suplimentar prezența militară din țara noastră, inclusiv prin dislocarea unor trupe americane dotate cu tancuri Abrams, a declarat șeful Statului Major al Apărării.

“Chiar am discutat cu Comandantul Suprem Aliat pe timpul vizitei sale în România, cu generalul Grynkewich, alianța își va menține angajamentul privind contribuția cu forțe la apărarea țării în conformitate cu planurile regionale. (…) Sunt convins că sunteți interesați în special de poziția Statelor Unite. Statele Unite a convenit să își mențină același nivel de contribuție cu forțe, ba mai mult să îmbunătățim calitatea și letalitatea forțelor dislocate în Romania și cel mai bun exemplu este și cel pe care l-a dat și SACEUR în vizita din România: în perioada următoare urmează să fie dislocat în România un detașament de soldați americani dotați cu tancurile Abrahms”, a declarat Șeful Statului Major al Apărării, potrivit TVR Info.

În octombrie 2025, Statele Unite au anunțat că „redimensionează” prezența trupelor americane din Europa. Astfel, până la 1.000 de militari americani au fost retrași de la Baza Mihail Kogălniceanu din Constanța, iar alți aproximativ 1.000 au rămas în țară, la trei baze militare, anunța atunci MApN.

