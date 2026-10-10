„Am luat act de Raportul Corpului de Control pe care Dna Ministru al Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, l-a făcut cunoscut azi pe pagina de Facebook a domniei sale. Vă fac cunoscut faptul ca, aşa cum am informat-o şi pe Dna Ministru, în data de 12 August 2026 am depus la DGPMB, Secţia 2 de Poliţie, respectiv Secţia de Investigare a Criminalităţii Economice, o sesizare privind solicitarea verificării unor activităţi cu scopul cercetării şi stabilirea măsurilor care se impun de către organele competente”, a scris Elena Mateescu pe Facebook.

Şefa ANM mai spune că „la nivelul instituţiei s-a efectuat şi o misiune de audit internă care a stat la baza acestui demers”.

„Având în vedere ca este o anchetă în curs de desfăşurare nu putem face cunoscute detalii privind acest demers. Aşteptăm rezultatul anchetei şi soluţionarea aspectelor sesizate”, menţionează Elena Mateescu.

Ce s-a aflat în urma controlului

Un control făcut de Ministerul Mediului la Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) arată că unul dintre cele cinci carduri asociate contului ANM a fost utilizat pentru a cumpăra parfumuri, rochii, pijamale, poşete, produse cosmetice, lumânări parfumate, pantofi cu toc şi inclusiv un sutien de lux care costă peste 1.000 de lei.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat cifre care arată că anul trecut şi anul acesta pentru astfel de bunuri ANM a cheltuit sute de mii de lei.

Ea anunţă că va fi sesizat Parchetul ICCJ şi solicită demisia conducerii ANM, avertizând că în caz contrar, luni va fi convocată o şedinţă pentru a decide căile legale de urmat.