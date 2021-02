Secretarul de stat Andrei Baciu: România va primi 5 mil. de doze de vaccin până în aprilie

Secretarul de stat în Ministerul Sănătăţii Andrei Baciu afirmă că, în etapa a doua de vaccinare, este vorba despre peste 5 milioane de persoane, iar România ar putea primi acest număr de doze de vaccin "până cândva în luna aprilie".

Baciu a mai spus, de asemenea, că "există şanse reale" ca vaccinarea cu serul AstraZeneca să fie extinsă şi la persoanele de peste 55 de ani.

"220.000 de sloturi s-au deschis astăzi, peste 80.000 au fost până în această seară, cu o medie de trei persoane pe secundă, care este, totuşi, ... relevă o dorinţă mare de vaccinare, ceea ce este foarte îmbucurător. (...) Pentru luna februarie, de exemplu, vin în jur de 700.000 de doze de la AstraZeneca, deci un volum mare care este suplimentar faţă de ce ştiam şi ce este programat cu Pfizer şi cu Moderna, dozele vor creşte şi în martie şi cel mai mult o să înceapă să crească la sfârşitul lunii martie", a afirmat Andrei Baciu, miercuri seară, la B1 Tv, potrivit News.ro.

El a adăugat că sunt "câteva săptămâni în care mai trebuie să încercăm să ne protejăm cât mai mult şi să utilizăm cât mai eficient toate vaccinurile pe care le avem în acest moment, limitate şi mai puţine decât dorinţa generală, dorinţa populaţiei de a se vaccina".

Baciu a explicat că este esenţial să se reuşească vaccinarea a 70% din populaţie "atâta timp cât acest vaccin este eficient împotriva tulpinilor existente, tulpinilor dominante, pentru că în acest fel practic se neutralizează transmiterea comunitară".

"Cea de-a doua etapă, vorbim probabil de peste 5 milioane de oameni, cinci milioane de doze o să primim undeva... sunt toate şansele să le primim până cândva în luna aprilie. Suntem la mijlocul lunii februarie, deci vorbim de cinci-şase săptămâni în care sperăm să primim suficient de multe doze încât să putem să tragem către această cifră", a arătat el.

El a adăugat că "există şanse reale ca să fie extinsă şi peste 55 de ani" vaccinarea cu serul AstraZeneca.

"Sunt toate şansele, cum a venit şi în această după-amiază comunicatul de la Organizaţia Mondială a Sănătăţii, sunt toate şanse să fie extinsă această recomandare pentru vaccinurile suplimentare pe care le avem, pentru că pentru februarie şi martie toate dozele de vaccin pe care le avem acestea au fost alocate şi practic oamenii s-au programat. Deci practic nouă ne trebuie doze suplimentare ca să se poată înscrie oameni noi", a declarat secretarul de stat.

Întrebat câtă încredere ar trebui să aibă oamenii în recomandarea de a se vaccina şi persoanele de peste 55 de ani cu serul AstraZeneca, Baciu a afirmat: "Agenţia Europeană a Medicamentului are evidenţe, are baze ştiinţifice certe. Se va extinde atunci când se vor întruni toate evidenţele ştiinţifice pentru a extinde acest lucru. Altfel abia atunci am fi putut să ne punem semne de întrebare dacă s-ar fi mers din prima 18+ şi ulterior s-ar fi aflat că stai puţin, dar de fapt erau un număr mai mare de oameni 18-55 şi pentru alte categorii populaţionale încă nu ajunseseră la un număr semnificativ, abia în nu ştiu câte săptămâni. Abia atunci am fi putut să ne punem semne de întrebare".