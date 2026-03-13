Doi oameni au murit în ultimele săptămâni pentru că ambulanțele care încercau să ajungă la ei au rămas împotmolite pe drum.

Utilajele au ajuns în vineri dimineață pe drumul județean care traversează comuna Mădârjac din județul Iași, pentru a pune pietriș în zonele cu noroi.

Potrivit primarului, ultima intervenție de acest fel la drum a fost în 2020. Consiliul local a alocat acum 308.000 de lei pentru o intervenție de urgență, pentru că unele porțiuni de drum erau impracticabile, iar autospecialele de urgență rămâneau blocate.

Săptămâna trecută, un bebeluș născut prematur a murit, după ce ambulanța s-a împotmolit în noroi la aproximativ 2 kilometri de casa gravidei. Iar acum două săptămâni, ambulanța blocată în nămol nu a putut ajunge la timp la un pacient de 53 de ani cu probleme cardiace, găsit inconștient în casă, de rude. A fost nevoie de un tractor pentru a tracta ambulanța de pe drumul județean.

Direcția de drumuri județene a comunicat că tronsonul din care face parte acest drum nu poate fi modernizat deocamdată, din lipsa banilor. Ar fi nevoie de 5 milioane de euro finanțare.