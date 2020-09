Școlile pot alege deja cum vor funcționa în următorul an. 43 de localităţi, în scenariul ROŞU

Direcțiile de sănătate publică din întreaga țară au transmis astăzi Inspectoratelor școlare situația epidemiologică din fiecare localitate. Pe baza acestei statistici, școlile pot alege scenariul după care vor începe noul an.

Fiecare decizie trebuie însă validată de Comitetele pentru Situații de Urgență, pentru că apar tot felul de situații particulare. De exemplu, o școală dintr-o comună arădeană, ar trebui să înceapă după scenariul roșu, pentru că într-un sat apropiat, este un cămin cu 26 de persoane, depistate pozitiv.

În total, potrivit situaţiei epidemiologice, sunt 43 de localităţi care pot începe şcoala în scenariul roşu, 410 în scenariul galben şi 2.728 în scenariul verde.

La nivel Capitalei, avem o rată de îmbolnăvire de 1,12 la 1.000 de locuitori. Potrivit Ministerului Educaţiei, sectoarele 1, 2 și 6 intră în noul an școlar cu scenariul galben, în timp ce restul sunt în scenariul verde. Inspectoratul Şcolar a anunţat însă ca întreg Municipiul Bucureşti se afla în scenariul 2.

Directoarea Școlii Ferdinand: „Suntem în sectorul 2 şi ne încadrăm în scenariul galben. Am estimat asta încă din timpul vacanţei, pentru că am încercat scenariul verde, am măsurat toate clasele, le-am pus la distanţă şi ne era clar că nu încap colectivele de copii în ele".

O situaţie aparte întâlnim în judeţul Arad. Localitatea Șiștarovăț are cea mai mare rată de îmbolnăviri la mia de locuitori, 52,02. La şcoala din localitate sunt 18 copii şi alţi 18 la grădiniţă. Cu toţii ar trebui să înveţe online de săptămâna viitoare.

În satul de lângă exista un cămin de bătrâni unde sunt cazuri de infectare cu coronavirus şi din cauza asta nu se poate veni la școală, a explicat directoarea școlii din localitate.

Incertitudini în diverse localități din țară

Şi în oraşul Ghimbav, din Braşov, situaţia pare încă incertă. Potrivit Ministerului Sănătăţii, localitatea se încadrează în scenariul roşu, cu o incidenţă de 3,27. Pe de altă parte, conducerea şcolii din localitate spune că le-a fost transmisă de către DSP rata de 2,84 de cazuri de îmbolnăviri la mia de locuitori. Indiferent de scenariu, pregătirile sunt în toi.

Sanda Paise, directorul Școlii Gimnaziale Ghimbav: „Săptămâna aceasta o să montăm plexiglasul şi atunci copiii vor fi feriţi. Noi avem posibilitatea să desfăşurăm orele şi online. Au acces la ambele table. Vor vedea ce predă profesorul şi vor auzi exact cum se desfăşoară ora".

În Constanța - tot judeţul se încadrează în scenariul verde, mai puţin localitatea Cuza Vodă, care are o rată de îmbolnăviri de 3,49 şi este la poul opus - scenariul roșu.

Sorin Mihai, inspector general ISJ Constanța: „Avem o singură excepţie, localitatea Cuza Vodă, care va începe activitatea în sistem online. Mâine avem o videoconferinţă cu toţi directorii unităţilor de învăţământ. La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, consiliul de administraţie va înainta o propunere".

Această propunere va fi prezentată de inspectoratele şcolare comitetelor pentru situaţii de urgenţă din toată ţara. Acestea vor decide în ce formă va începe fiecare scoală cursurile.

Ludovic Orban: „În principiu, noi am stabilit cum începe şcoala în funcţie de nivelul de răspândire a virusului. Există o libertate, de exemplu care, mă rog, pot să apară anumite diferenţe la o rată de infectare sub 1 la mie, dacă nu exista posibilitatea de a asigura condiţiile de distanţare sau de protecţie sanitară, să poată să adopte formula mixtă şi sub 1 la mie, dar nu recomandăm. Până la urmă, propunerea este a consiliilor de administraţie ale şcolilor. În funcţie de situaţia în care se găsesc ei fac propunerea".

Decizia finală va fi anunţată pe 10 septembrie, cu patru zile înainte de începerea şcolii.