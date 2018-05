La un pas de tragedie. Școala 124 era reabilitată recent, dar fără autorizație ISU: ”Este un semnal”

Pro TV

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar al Municipiului București Marian Banu a confirmat faptul că Școala nr. 124, care a ars complet în noaptea de duminică spre luni, nu avea autorizație de securitate la incendiu, deși fusese reabilitată recent.

Conform sursei citate, Școala 124 are 750 de copii, cu 3 clase terminale de clasa a 8-a.

Din fericire, incendiul s-a produs noaptea, când în clădire nu se afla decât un paznic, care a reușit să se salveze.

”Da, dacă ne uităm la clădire, această unitate a fost reabilitată.

Nu structural, pentru că noi am avut programul BEI prin care am reabilitat un sfert din unitățile de învățământ din Capitală la standarde ultramoderne și în care am verificat absolut tot: structură de rezistență, instalații, aparatură electrică și așa mai departe.” - a declarat Banu.

Întrebat de jurnaliști câte școli din București funcționează la această oră în București fără autorizație ISU de securitate la incendiu, reprezentantul Inspectoratului Școlar al Capitalei a evitat să dea o cifră exactă.

De asemenea, el a spus că aceste unități de învățământ care funcționează fără autorizație ar trebui verificate de ofițerii Inspectoratului pentru Situații de Urgență, deoarece acest incident este ... ”un semnal”.

”Controalele le exercită autoritățile, cei care au specialitatea respectivă, ISU, colegii de la ISU. Evident că problema autorizațiilor face parte în mod prioritar din problema siguranței copiilor și a cadrelor didactice și evident că este un semnal că lucrurile trebuie văzute mult mai serios.” - a mai afirmat Marian Banu.

El a promis că ISMB va ”relua” această problemă ”mai serios” împreună cu ISU și primăriile de sectoare din București.

”Evident că vom relua rapid problema autorizațiilor cu ISU, dar în primul rând cu autoritățile locale. Pentru că trebuie înțeles că este o muncă de echipă, autorizațiile se obține la standarde europene, cerințele sunt foarte ridicate și sunt unele clădiri în București care nu mai pot obține aceste autorizații, în mod obiectiv, din punctul de vedere al construcțiilor.” - a mai declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Deocamdată nu se știe exact de la ce a pornit incendiul care a distrus Școala nr. 124 din București.

La începutul anului şcolar, în septembrie 2017, ISU anunţa că doar 44 din cele 642 de unităţi şcolare din Bucureşti au autorizaţie de securitate la incendiu, iar în Sectorul 5, nici una dintre cele 67 de unităţi de învăţământ nu avea autorizaţie ISU, relatează news.ro.

La rândul lor, primarii de sectoare se declarau nemulţumiţi de faptul că ISU refuză să acorde avizele şi autorizaţiile pentru şcoli şi grădiniţe, susţinând că aceasta blochează reabilitarea clădirilor.

