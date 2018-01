Școală din Gorj, distrusă de un incendiu. Clădirea fusese reabilitată recent

A fost alertă luni la o şcoală din judeţul Gorj, cuprinsă de un incendiu puternic.

Toţi copiii care se aflau înăuntru, la cursuri, au fost evacuaţi rapid de cadrele didactice. Mai multe echipaje de pompieri şi SMURD au fost trimise urgent în zonă.

Focul a izbucnit la prânz, la o şcoală primară. 17 copii erau în acel moment la cursuri. Mai aveau puţin până să plece acasă, când una dintre învăţătoare a simţit miros de fum şi a dat imediat alarma. I-au scos rapid pe copii afară, iar elevii au fost trimişi acasă cu microbuze.

Între timp, cele trei echipaje de pompieri ajunse în zonă încercau să stingă focul. Misiunea a fost destul de dificilă, mai ales că vântul puternic a ajutat la intentirea flăcărilor.

Clădirea avea ca sursă de încălzire o centrală cu lemne, însă până în acest moment nu este clar de la ce a pornit totul. Cert este că şcoala este acum distrusă şi nu se mai pot ţine ore acolo.

Incendiul a izbucnit în jurul prânzului, la şcoala din satul Magherești.

Carmen Deaconu, învăţătoare la şcoala primară Magherești: ”Noi, până am ajuns de aici şi până la poarta şcolii, focul cuprinsese tot acoperişul. Am simţit un miros de încins, eu sunt învăţătoarea de la 1-4 şi am mers la colega educatoare. ”Mirela, scoate copiii afară că arde şcoală”, şi la 112 tot asta am spus, că lua foc şcoala.”

Mirela Diaconescu, educatoare: ”Ne-am speriat, copii mici, ce să zicem. Ne-au ascultat şi am putut ieşi repede până să se extindă la tot acoperişul.”

Localnicii şi autorităţile s-au mobilizat imediat pentru a-i duce pe copii într-o zonă sigură. Apoi, au încercat să recupereze din lucruri.

Florin Jurebie, primar comuna Săcelu: ”Am luat primele măsuri vizavi de copii, i-am scos din preajma clădirii care ardea, i-am deplasat acasă cu microbuzul şi am asigurat zona cu ajutorul oamenilor de la primărie, ca focul să nu se extindă altfel.”

Localnică: ”Nu ştim nimic ce s-a întâmplat, dar fu ceva rapid, dintr-o dată lua foc, că eu am casa lângă şcoală. Văzurăm fum, dar crezurăm că sunt de la un vecin care mai da foc la gunoaie. Dintr-o dată se extinse focul rapid.”

Localnic: ”Am văzut focul că ieşea de sus, am venit şi am scos hainele copiilor, laptop şi frigider, ce am mai putut scoate.”

Cataloagele, un frigider, două laptopuri şi steagurile au fost salvate din foc. Tavanul şcolii a fost mistuit de flăcări în câteva minute.

Florin Chisim, purtător de cuvânt ISU Gorj: ”S-a intervenit pentru localizarea şi lichidarea incendiului. Cauza probabilă e în curs de stabilire. În momentul declanşării incendiului în clădire erau 17 copii şi 2 cadre didactice, care s-au evacuat ordonat, fără a se instala panica, până la sosirea echipajelor ISU.”

Clădirea fusese reabilitata în 2009 cu aproape 1 milion de lei. Acum, nu se ştie dacă se vor mai găsi bani pentru refacerea ei. Elevii vor învăţa la o altă şcoală din centrul comunei.