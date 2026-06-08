La un moment dat, ar fi sărit dintr-o mașină aflată în mers, condusă de un prieten. Polițiștii au descoperit că șoferul avea o alcoolemie de 0,87.

Martorii au sunat la 112 și au spus că au văzut victima cum mergea pe șosea șchiopătând. Doar că, la scurt timp, omul a fost lovit mortal de un autoturism. Conducătorul auto a plecat de la locul accidentul.

Apoi, un alt vehicul ar fi trecut peste trupul bărbatului. Șoferul care a fugit a fost prins cu ajutorul camerelor de supraveghere.

Tânărul de 22 de ani nu era băut și le-a explicat agenților că a plecat pentru că s-a speriat.

Toți cei implicați în accident sunt cercetați în libertate.