La un moment dat, ar fi sărit dintr-o mașină aflată în mers, condusă de un prieten. Polițiștii au descoperit că șoferul avea o alcoolemie de 0,87.

Martorii au sunat la 112 și au spus că au văzut victima cum mergea pe șosea șchiopătând. Doar că, la scurt timp, omul a fost lovit mortal de un autoturism. Conducătorul auto a plecat de la locul accidentul.

Apoi, un alt vehicul ar fi trecut peste trupul bărbatului. Șoferul care a fugit a fost prins cu ajutorul camerelor de supraveghere.

Tânărul de 22 de ani nu era băut și le-a explicat agenților că a plecat pentru că s-a speriat.

Citește și
Crimă descoperită după patru ani în Prahova. Doi tineri sunt acuzați că au ucis un bătrân pentru 1.000 de lei

Toți cei implicați în accident sunt cercetați în libertate.