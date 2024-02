Scandalul ÎPS Teodosie - DNA. Avocații prelatului susțin că nu le sunt luate în calcul cerințele

În plus, avocații prelatului spun că anchetatorii nu au considerat demne de luat în seamă întrebările puse principalului martor, un fost preot care a fost audiat luni.

Principalul martor în dosarul în care Arhiepiscopul Teodosie este cercetat pentru cumpărare de influență a fost audiat luni mai bine de trei ore de procurorii DNA. Fostul preot le-a povestit procurorilor cum au decurs întâlnirile cu Teodosie și cum a reușit să îl dea în vileag.

Petrică Leașcu martor: „Eu am precizat foarte clar că filmările pe care le-am realizat nu au fost difuzate, le-am publicat eu, iar pe baza acelor filmări DNA s-a autosezisat și a deschis dosar penal. În calitate de martor am venit, în calitate de martor am plecat de aici”.

După ce a fost audiat, bărbatul a ținut să-i transmită un mesaj ierarhului:

Petrică Leașcu, martor: „Aș îndrăzni să îi sugerez că cel mai bine ar fi să se retragă”.

De cealaltă parte, avocații înaltului prelat au contestat imaginile care îl incriminează pe Teodosie și le-au cerut anchetatorilor să facă mai multe percheziții informatice. Toate cererile apărării au fost însă respinse.

Irina Stanciu, avocat: „Se pare că probele solicitate de apărare sunt inutile și nu sunt pertinente soluționării cauzei. Surprinzător este că avalanșa de întrebări venite asupra martorului atâta timp cât l-am avut la dispoziție a fost preponderent respinsă de către parchet pe motivația simplă că nu sunt utile cauzei”.

Secvențele care au stârnit aceste controverse fac parte dintr-o investigație Recorder și îl surprind pe Teodosie în timpul unei discuții cu un așa-zis om de afaceri. Acesta i-ar fi propus 800.000 de lei finanțare de la secretariatul de stat pentru culte, în schimbul unui comision de 20% adică peste 160.000 de lei.

Urmărirea penală a început anul trecut, pe 5 decembrie. De-a lungul anilor, arhiepiscopul a mai fost implicat în scandaluri și procese. În 2009 a fost urmărit penal pentru luare de mită și fals intelectual, însă dosarul a fost clasat. Iar în 2017 a fost trimis în judecată pentru corupție în dosarul fermei Nazarcea, dar verdictul a fost de nevinovat.

În dosarul de acum se fac cercetări IN REM pentru trafic de influență.

Dată publicare: 05-02-2024 17:46