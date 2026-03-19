Descoperirea a fost făcută de Corpul de control al unității medicale, care a sesizat Casa Județeană de Asigurări.

Medicul se apără și spune că este dreptul său legal să-și trateze rudele în spital.

Pacientul de 73 de ani a fost internat la secția de Neurologie a Spitalului din Caransebeș de 14 ori, în perioada noiembrie 2023 - martie 2026. Cumulat, aproape 800 de zile.

Însă cazul a ieșit la iveală abia anul acesta, iar conducerea unității medicale a informat Casa Județeană de Asigurări de Sănătate.

Ionuț Popovici, director Casa de Asigurări Județeană: ”Am descoperit o situație cel puțin îngrijorătoare, care în prima fază am considerat că poate avea şi o componentă penală. Mai exact, internarea unui pacient pentru o perioadă de 799 de zile, iar respectivul pacient ulterior s-a dovedit că este tatăl unui medic de pe secția de Neurologie care chiar el l-a internat, pentru cele 799 de zile, s-au plătit aproape 50 de mii de lei”.

Octavian Dena, manager spital: ”În data de 26 februarie i-am trimis doctorului Olariu o adresă prin care îi solicitam un răspuns și o motivație pentru acest număr mare de zile de internare, răspuns pe care nu l-am primit nici în ziua de astăzi. Ca reacție, în urma acestei adrese, în a treia zi, doctorul Olariu, şi-a externat tatăl din spital, pe data de 1 martie. În data de 2 martie, am aflat că a fost transferat la Timișoara. Și am întrebat atunci dacă a fost vorba despre un transfer la un alt spital, necunoscând cazul, dacă este un pacient cu probleme medicale, am fost informat că a fost transferat la un azil”.

Medicul neurolog spune că tatăl său avea dreptul de internare. Dar că nu poate divulga diagnosticul, pentru că... nu are acordul pacientului.

Ștefan Olariu, medic neurolog: ”Din punct de vedere al legislației românești, nu îmi este interzis ca medic, să îmi tratez rudele. Iar cele aşa zise, 700 şi ceva zile, este un calcul care cineva l-a făcut, dar este compus din mai multe episoade de internare şi cineva a făcut aşa, un total şi a apărut acestă cifra care pare mare. Este o persoană vârstnică, cu o patologie variată, cu multiple comorbiditati şi datorită evoluției, stării lui de sănătate, a necesitat multiple episoade de internare în spital. Pacientul s-a externat la cerere, pe propria răspundere, datorită presiunilor făcute din partea spitalului de ce este acolo”.

Actuala conducere a spitalui a preluat mandatul în septembrie anul trecut. Deocamdată, nu este clar dacă fosta conducere știa despre acest caz.

Felix Borcean, primar Caransebeș: ”Ceea ce mi se pare mie foarte ciudat e că nimeni nu a sesizat până atunci, adică totuși e un pacient care a locuit între ghilimele, în spitalul din Caransebeș, mai bine de doi ani. Personalul de pe secția respectivă, de la asistenți, infirmieri, au spus că ei nu au știut aşa ceva. Poate din solidaritate de breaslă, eu ştiu, au ținut, sub preş acest aspect”.

O sesizare a fost trimisă şi la Colegiul Medicilor din Caraș-Severin.

Medicul - care lucrează în spitalul de opt ani - este deja în atenția comisiei de disciplină, pentru absențe nemotivate de la locul de muncă.

Iar un alt cadru medical din spital - care îl acuză de purtare abuzivă, în urma unui conflict legat de un pacient - a despus plângere la Poliție.