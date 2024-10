Nicuşor Dan: La Pasajul Unirii s-a lucrat pe genunchi. Primăria Sectorului 3 a emis 1.000 de autorizaţii ilegale

El a menţionat că Primăria Sectorului 4 solicitase autorizaţie în regim de urgenţă şi pentru Pasajul Unirii, unde "s-a lucrat pe genunchi", motiv pentru care "s-au întâmplat toate nenorocirile" acolo.

"Nu există un expert care să spună că e pericol public. Vreau să vă aduc aminte situaţia Pasajului, pe care, tot aşa, în baza acelei urgenţe pe care Primăria Sectorului 4 a motivat-o... a spus că e urgent să consolideze pasajul. L-a şi consolidat, cu o autorizaţie în regim de urgenţă. Şi tocmai pentru că a lucrat cu autorizaţie în regim de urgenţă s-au întâmplat toate nenorocirile acolo, inclusiv persoana care a murit, inclusiv maşinile de poliţie locală care stau zi şi noapte, pe banii noştri, ca să compenseze faptul că s-a lucrat pe genunchi la pasaj", a spus edilul general, într-o declaraţie de presă.

Nicuşor Dan a mai precizat că autorizaţia de construire pentru Planşeul Unirii eliberată de Primăria Sectorului 3 ar fi una "flagrant nelegală". El a menţionat că nu ar fi prima dată când primăria de sector procedează astfel şi că ar mai exista peste 1.000 de autorizaţii ilegale.

"Ar fi prima oară la Sectorul 3? Vă aduc aminte că în 2021 am fost audiat de DNA şi am indicat procurorului de caz peste 1.000 de autorizaţii ilegale emise de Sectorul 3. O mie - îmi asum. Să vină cineva să spună că ele sunt legale şi vom discuta. Şi, aşa, ca un amănunt de context, această autorizaţie dată de Primăria Sectorului 3 pe de o parte nu are niciun aviz. În al doilea rând, spune că se lucrează pe 400 de metri pătraţi şi lucrările costă 460 de milioane de lei. Nu e semnată de domnul primar Negoiţă, e semnată de doamna viceprimar", a spus edilul general.

În ce priveşte extrasul de carte funciară conform căruia terenul din zona Planşeului ar fi în administrarea Ministerului Mediului, edilul general a replicat că terenul din Parcul Unirii şi partea supraterană a Planşeului Unirii se află în proprietatea Municipiului Bucureşti, potrivit Hotărârii de Consiliu General nr. 186/2008.

"Gândiţi-vă la parcajul public de la Piaţa Universităţii: acolo un operator privat are parcarea respectivă, la subsol, şi are o carte funciară pe ea. Şi deasupra, acolo unde sunt statuile, respectiv în curtea de la Intercontinental, este o altă carte funciară care spune că acolo este Municipiul Bucureşti. Situaţia este exact aceeaşi aici. Apele Române au cursul apei Dâmboviţei, dar în subteran. Toţi copacii aceştia, asfaltul pe care stăm noi, toate acestea sunt amenajările noastre, pentru că noi suntem administratori. Dreptul nostru de administrare rezultă dintr-o hotărâre de Consiliu General, prin care s-a făcut inventarul domeniului public al Municipiului Bucureşti şi care cuprinde şi acest parc", a spus edilul general.

Nicuşor Dan a mai precizat că începerea lucrărilor la Planşeul Unirii de către Primăria Sectorului 4 reprezintă o situaţie "identică" cu palmierii plantaţi de Primăria Sectorului 3, în aceeaşi zonă.

"E identică. Şi numitorul comun e PSD. (...) Noi aşteptăm ca Primăria Sectorului 4 mai întâi să vină cu toate avizele, noi să îi dăm autorizaţia, după care să îi dăm, pe baza unui protocol, acest teren. (...) Noi le-am cerut, prin certificatul de urbanism, 20 de avize. Domnul primar de sector vorbeşte de trei, care într-adevăr nu există. În momentul în care va veni cu toate celelalte 17, atunci o să i le dăm şi pe cele trei", a spus el.

Edilul general a însoţit luni, în jurul orei prânzului, o echipă a Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti, pentru a demonta gardurile care împrejmuiesc organizarea de şantier amplasată de Primăria Sectorului 4 în zona Parcului Unirii, pentru a începe lucrările la Planşeu.

În momentul în care poliţiştii locali ai Municipiului Bucureşti au dorit să îndepărteze gardurile, au fost opriţi de poliţişti locali de la Sectorul 4.

Ulterior, Nicuşor Dan şi reprezentanţii Poliţiei Locale s-au deplasat la o secţie a Poliţiei naţionale, pentru a tranşa chestiunea lucrărilor de la Planşeul Unirii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: